OZ-Kolumne aus Grimmen: Liegen die Kartoffeln schon zum Vorkeimen bereit?

Grimmen

Der 100. Tag des Jahres rückt näher. Für viele Hobbygärtner ein ganz wichtiges Datum – dann nämlich werden die Kartoffeln in die Erde gebracht. Also zumindest ist es bei vielen Laubenpiepern so. Andere warten lieber bis zum Mai und wollen späten Nachtfrösten somit aus dem Wege gehen.

Der 100. Tag ist für viele Gärtner der richtige Zeitpunkt

Doch ich kenne viele Trebelstädter, die nach wie vor am 100. Tag festhalten und dies sogar, wenn es an diesem Tage regnet. Die Begründung? So sind die Pflanzen zu Zeiten der Eisheiligen noch von Erde bedeckt und geschützt. Und bei der Vorbereitung des Setzens hat dann jeder Gärtner sicher noch seine Eigenarten.

Ich weiß, dass viele in diesen Tagen ihre Kartoffeln bereits vorkeimen lassen. Mit zwei bis drei Zentimeter langen Trieben kommen sie dann in die Erde. Andere kaufen sich einfach ein Netz mit Pflanzkartoffeln und buddeln sie dann – ohne vorherige Keimung – unter. So oder so – ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Ernte und schon mal einen guten Start ins Wochenende.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de