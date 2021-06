OZ-Kolumne aus Grimmen: Mähen mit Allenschutz

Grimmen

Es ist „Mähsaison“ – ein Anlass für unseren Leser Reinhard Lachmann, die Arbeit der Grimmener Straßenmeisterei zu loben. „Die Mitarbeiter geben sich die größte Mühe, dabei die vorhandenen Alleebäume nicht zu beschädigen“, erklärt er dankbar. Das sei in der Vergangenheit nicht immer so gewesen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Alleebäume weisen seit Jahrhunderten den Menschen in unserer Region den Weg“, sagt Reinhard Lachmann. Und damit das auch in Zukunft so sein kann, würden sie einen besonderen Schutz verdienen. Außerdem gebe es sicher nur sehr wenige Menschen, die sich nicht an blühenden Straßenbäumen erfreuen. Lachmann: „Und der Wert für unsere Umwelt beschränkt sich bei den Alleebäumen bei weitem nicht nur auf Bäume als CO2 Speicher und Sauerstofflieferant.“

Sie bieten Vögel und Insekten ein Zuhause und sind so typisch für unsere norddeutsche Heimat. Erfreuen wir uns an unseren Alleen.

Von Almut Jaekel