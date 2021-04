OZ Kolumne aus Grimmen: Pandemiezeit überpuzzeln

Grimmen

Auch in Grimmen und Umgebung wird gepuzzelt, aber nicht nur mit den Kleinen. In allen Altersgruppen erfreut sich das Puzzle seit Beginn der Pandemie großer Beliebtheit. Auch in den Broschüren von Discountern und Supermärkten blitzen die unterschiedlichsten Spielmotive in Aktionen auf. Doch sind Grimmens Puzzler in großer Gesellschaft.

Denn das Puzzeln hat sich als Corona-Krisenhobby etabliert und dem Spielwarenhersteller Ravensburger einen Wachstumsschub beschert. Der Umsatz des Konzerns stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent, wodurch es zwischenzeitlich sogar zu Lieferengpässen gekommen sein soll.

Das knifflige Hobby soll nicht nur Zeitvertreib sein, sondern dabei auch die Feinmotorik und die Koordination zwischen Hand und Auge trainieren. Das habe für Kinder und Erwachsene positive Auswirkungen. Außerdem soll das Spiel im oftmals hektischen Alltag Ruhe spenden und dabei helfen Stress abzubauen.

Von Christin Assmann ; grimmen@ostsee-zeitung.de