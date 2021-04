OZ-Kolumne aus Grimmen: Polizei geht Entendiebstahl auf die Spur

Grimmen

Zum Ende der vergangenen Woche wurde die Polizei in Grimmen wegen eines Diebstahls gerufen. Vor Ort stellten die Beamten einen ungewöhnlichen Sachverhalt fest. Tatort: Hoikenreade eins in Grimmen. Dort wurden vier brütende Warzenenten samt ihrer Bruteier entwendet. Es konnten keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens in die Stallanlage entdeckt werden.

Auch die Geschädigte konnte der Polizei nicht viele Anhaltspunkte gegen. Wo sind nur die 20 Eier geblieben? Der Fuchs wird als Täter ausgeschlossen. Doch wer entwendet Enten samt Eier? Denn zum Verzehr seien die Bruteier nicht geeignet. Der Verdacht, dass sich jemand ein günstige Zucht aufbauen wollte, könnte Hintergrund der Tat sein.

Denn Warzenenten sind dafür bekannt, reichlich schmackhaftes und mageres Fleisch zu liefern und für ihre weichen Daunenfedern. Die Enten sollen robust, widerstandsfähig und einfach zu halten sein. Außerdem quaken sie nicht. Dadurch konnten sich die Entenmütter zum Tatzeitpunkt wahrscheinlich auch nicht bemerkbar machen. Wer hat etwas ungewöhnliches in der Gartenanlage mitbekommen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei.

