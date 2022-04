OZ-Kolumne aus Grimmen: Quelle des Osterwassers

Grimmen

Der Weg zum Osterwässerchen könnte vermeintlich kurz ausfallen. Ein Griff ins Regal oder die Hausbar sollte reichen. Doch dem alten Brauch entsprechend – den der eine oder andere Grimmener auch noch kennt – muss das richtige Osterwasser erst geholt werden. Und das nicht etwa aus dem Supermarkt.

Dem heidnischen Volksbrauch zufolge, schöpfen junge Damen das Wasser aus einem Brunnen, Bach, Fluss oder einer Quelle in der Osternacht oder am frühen Ostermorgen – sprich vor Sonnenaufgang. Das Wasser soll besonders lange genießbar und frisch bleiben und nicht verderben. Das trifft zwar ebenfalls auf Alkohol zu, doch was bleibt nach dem edlen Tröpfchen, ist kein klares Köpfchen.

Denn darüber hinaus wurden dem besonderen Wasser weitere Eigenschaften zugeschrieben. Von heilender Wirkung bis zur ewigen Schönheit und Jugend war vielerorts die Rede.

Doch der Kniff an der beim Holen war - entweder nicht gesehen zu werden oder aber kein Wort auf dem Hin- und Rückweg zu sprechen, sonst würde das Osterwasser seine Wirkung verlieren.

