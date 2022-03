OZ-Kolumne aus Grimmen: Schäfchen zählen verboten

Grimmen

Scheinbar unzählige Schafe grasen an der Landesstraße in Richtung Rostock. Am Dienstag in Höhe Grellenberg, am Mittwoch bei Leyerhof. Drollig sehen sie aus – vor allem, wenn sie über die wenigen verbliebenen Pfützen auf der Wiese springen und dann manchmal die ganze Herde in Bewegung gerät.

Im Frühjahr gibt es allerorten etwas zu entdecken und zu beobachten: Vögel, Störche, Schafe, die ersten bunten Blumen und viele dicke Knospen an Bäumen und Sträuchern. Doch beim Autofahren sollte man sich davon nicht allzu sehr ablenken lassen. Und Schäfchenzählen ist natürlich strengstens verboten, solange man fährt. Nicht nur, weil dann die Gefahr besteht, einzuschlafen. Es sind einfach so viele Tiere, dass der Blick zu lange von der Fahrbahn abschweifen würde.

Besser ist es deshalb, vielleicht am Wochenende aufs Fahrrad umzusteigen oder einen ausgiebigen Spaziergang zu unternehmen, um die letzten Schneeglöckchen im Wald oder Buschwindröschen zu entdecken. Oder, um eben einfach in Ruhe Schäfchen zu zählen.

Von Almut Jaekel