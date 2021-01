Grimmen

Wer hat sich denn da mitten im Winter ins Grimmener Naturschwimmbad verirrt? So ein Trubel auf dem Gelände. Aber nein, es sind keine Eisbader unterwegs – ob es in diesem Winter überhaupt noch Eis auf den Seen und Teichen geben wird?

Spätestens, wenn Spaziergänger am Vorland die das Dröhnen der Motorsägen hörten, wusste sie Bescheid: Dort wird ausgeästet, Totholz entfernt und ordentlich aufgeräumt. Eine typische Winterarbeit also, die dort jetzt anstand, um die Einrichtung für die kommende Saison wieder schick zu machen und um die dortigen Gehölze zu pflegen.

Lesen Sie auch: Straßensperrung in Nehringen: Bauarbeiten an historischer Brücke

Übrigens standen Baumpflegearbeiten in den vergangenen Tagen in ganz Grimmen auf der Tagesordnung: Am Friedhof, im Sportforum und im Stadtpark wurde beispielsweise auch mächtig aufgeräumt. Das war unter anderem auch aus Sicherheitsgründen notwendig, damit von totem Holz künftig keine Gefahr ausgehen kann.

Von Almut Jaekel