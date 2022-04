OZ-Kolumne aus Grimmen: Vereinssportfest mit neuem Termin

Grimmen

Am 25. Juni sollte in Grimmen das große Vereinssportfest stattfinden! Dieser Termin ist nun hinfällig, da an diesem Wochenende in der Trebelstadt Stock Car und Tractor Pulling ist. Das Mega-Sportfest möchte viele junge Leute und Familien ansprechen – gleiches gilt für die beliebte Motorsportveranstaltung. Darum soll das erste große Vereinssportfest in Grimmen nun im Spätsommer stattfinden – angedacht ist der 27. August.

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hierbei geht es um den Austragungsort des Sportevents, die angebotenen Disziplinen und das Rahmenprogramm. Grimmen ist bekannt für seine vielen Vereine. Sie sorgen für eine facettenreiche Freizeitgestaltung der Jugend und eine professionelle Ausbildung in den unterschiedlichen Sportarten.

Das Vereinssportfest soll die Vereine enger zusammenführen und noch mehr junge Leute für Judo, Handball, Ringen, Fußball oder das Schießen begeistern. In diesem Sinne starten auch Sie sportlich in die kurze Osterwoche.

Von Raik Mielke