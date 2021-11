OZ-Kolumne aus Grimmen: Vorsicht mit der Feuertonne

Grimmen

Gleich zweimal daneben: In Jessin wurde am vergangenen Samstag die Feuertonne mit Gartenabfällen gefüttert, jedoch außerhalb der zulässigen Zeiträume. Denn am Wochenende und vor allem nach dem 31. Oktober ist das Verbrennen von Grünschnitt nicht mehr erlaubt. Trotzdem entschloss sich ein 57-Jähriger am Wochenende dazu, feuchtes Nadelholz anzuzünden.

Dadurch sei eine starke Rauchwolke entstanden, die laut Polizei zu einer massiven Rauchbelästigung führte. Aus diesem Grund wurden die Grimmener Beamten gerufen. Das Feuer musste gelöscht werden und die Anzeige kommt obendrauf. Obacht: Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist in der Pflanzenabfall-Landesverordnung MV geregelt. Demnach können Gartenfeuer nur dann entfacht werden, wenn eine Entsorgung durch Verrotten oder Kompostieren nicht möglich oder zumutbar ist oder der örtliche Träger keine geeigneten Entsorgungssysteme zur Verfügung stellt.

In diesem Fall sind die Feuer zwischen dem 1. und 31. Oktober immer werktags und für zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr zulässig. Außerdem gilt: Um eine starke Rauchentwicklung zu vermeiden, dürfen nur trockene pflanzliche Abfälle verbrannt werden.

