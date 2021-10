OZ-Kolumne aus Grimmen: Walnuss-Überschuss

Grimmen

„Isst du Walnüsse? Brauchst du welche? Ich hab genug.“ Kommt Ihnen das bekannt vor? Mir schon. Denn in den vergangenen Tagen kam es mir häufiger zu Ohr und in den Blick. Der Herbst macht sich bemerkbar und nicht nur die Blätter fallen langsam, sondern die Bäume schütteln noch viel mehr ab.

Und das in geraumer Menge, sonst könnte ja nichts abgegeben werden. Das Angebot sollte nicht ausgeschlagen werden, denn beim Blick auf die Auslagen im Supermarkt, gibt´s auf die Nuss teilweise stolze Preise zu bezahlen. Und als Snack für zwischendurch, in Müslis, Salaten, Brot, oder auch in Dips und Pesto – die Walnuss kann man für allerhand Köstlichkeiten zubereiten.

Gesund soll sie auch sein, den Fettgehalt mal ausgeblendet, sind Nüsse bekanntlich lange Sattmacher, was positive Auswirkungen auf die Ernährung hat. Außerdem sollen Walnüsse einen großen Einfluss auf den Schutz unserer Körperfunktionen haben und dadurch ebenfalls auf unseren Alterungsprozess. Also Zugreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Von ca