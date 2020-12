OZ-Kolumne aus Grimmen: Weihnachtspost auch nach dem Fest

Grimmen

Haben sie in diesem Jahr Weihnachtspost verschickt? Ich kaum. Aber erhalten habe ich viele guten Wünsche zum Fest und zum neuen Jahr, liebe Zeilen über die vergangenen Monate, oft auch eine Erinnerung oder einen Dank fürs gute Zusammenhalten und aneinander Denken in dieser besonderen Zeit. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.

Der Förderverein der Heilgeistkirche in Abtshagen beispielsweise hat auch weihnachtliche Post auf den Weg gebracht – für jeden Haushalt in der Gemeinde Wittenhagen. Einen Weihnachtsgruß mit einer kleinen Süßigkeit – gespendet von der ansässigen Firma BELA. „Weil wir sonst in diesem Jahr kaum etwas machen konnten“, begründet der Vereinsvorsitzende Gerd Dürkoop. Eine tolle Idee, finde ich.

Festtagspost an die Lieben nachholen

Auch meine guten Wünsche sollen sie, liebe Leser, in den nächsten Tagen und darüber hinaus begleiten. Genießen Sie die besinnliche Zeit, verschnaufen Sie, lassen Sie die Sorgen wenn möglich, draußen. Ich habe mir vorgenommen: Nach Bescherung und Weihnachtsspaziergang hole ich die Festtagspost nach. So richtig mit Stift und Papier an meine Lieben in der Ferne. Und dann natürlich schon mit Wünschen für ein besseres neues Jahr. Frohe Weihnachten!

Von Almut Jaekel