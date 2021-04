OZ-Kolumne aus Grimmen: Zum Tag des Gärtnerns

Grimmen

Ja, auch dafür gibt es einen kuriosen Feiertag. Ob beruflich oder dem Hobby zuliebe – zum Tag des Gärtnerns wird der ein oder andere Grimmener oder Einwohner der Umgebung bestimmt an seine eigenen Erfolge denken. Denn zum Pflanzen und Anbauen braucht es kein riesiges Grundstück oder einen großen Garten. Auch auf dem Balkon oder der schnuckligen Terrasse kann vielversprechend gegärtnert werden.

Pünktlich an den vergangenen zwei kurzen Fastsommertagen im März habe ich ausgesät. Kräuter, Salat, Gurken und Tomaten sollen dieses Jahr wieder sprießen. Im letzten Jahr hat das so gut geklappt, dass die verzweigten Gurkenpflanzen den halben Balkon in Anspruch genommen haben und die Tomaten, wie Zauberbohnen, in die Höhe sprossen. Und die Ernte war gewissermaßen ertragreich.

Dieses Jahr kamen schon Sorgen auf, dass der nächste Versuch nichts wird. Das Aprilwetter war bisher entmutigend, aber voilà – innerhalb von wenigen Tagen zeigen sich zarte Pflänzchen, denen hoffentlich bald viel Sonne zu raschem Wachstum verhelfen wird. Grimmens Hobbygärtnern oder denen, die es vielleicht noch werden, begrüßen sicher auch die grünen Aussichten.

Von Christin Assmann grimmen@ostsee-zeitung.de