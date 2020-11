Wittenhagen

Monika Ortmann fühlt sich in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen zu Hause. Sie stammt aus Bochum und ist seit acht Jahren im Örtchen Wittenhagen, nördlich von Grimmen, heimisch. „Seit zwei Jahren lebe ich ganz hier“, sagt die Künstlerin und ist froh über diese Entscheidung. Über ihre Tochter, die in Rostock studierte, ist Monika Ortmann hierhergekommen, Sie hat diesen Schritt in den Norden nie bereut.

Die ehemalige Dorfschule von Wittenhagen, die sich Monika Ortmann vor acht Jahren gekauft hat, bietet viel Platz. Das geräumige und gleichzeitig verwinkelte Haus ist eine ewige Baustelle. Man sieht dem Ort an, dass es ein guter Platz für Kreativität ist. Und beim näheren Hinsehen wird auch klar, dass die Künstlerin für ihre Werke einen ungewöhnlichen Werkstoff gewählt hat. Es sind nämlich Kunstfasern, wie sie seit den 1930er Jahren für Damenstrümpfe verwendet werden, anfangs ein Luxusgut, später ein Alltagsartikel.

Kein anderer Künstler macht so etwas

Nylons können viele Formen annehmen, wie man hier sehen kann. Bereits seit den 1970er Jahren hat Monika Ortmann mit diesem Material gearbeitet. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Auf dem Dachboden des Hauses sind viele ihrer Werke zu finden, sowohl Installationen als auch bildhafte Motive. Die für Damenstrümpfe verwendete Kunstfaser ist ein zäher Stoff, der aber gleichzeitig auch gut zu verarbeiten ist. Es gibt außer Monika Ortmann wohl keinen weiteren Künstler, der etwas Ähnliches macht.

Monika Ortmann „Runaway“ Strumpfhose auf Leinwand 2010 50x40 cm 240,00 € Quelle: Thomas Häntzschel

Da entstehen raumfüllende Installationen, die ungewöhnliche Formen annehmen können, die wie Stalaktiten herunterhängen oder fast schwerelos zu schweben scheinen. Die Wirkung, die sich dreidimensional ergibt, ist beeindruckend.

Ornamentale Muster als Strumpfgewebe

Aber es sind auch ganz bildhafte Motive, wie zum Beispiel „Nylonbabys“, „Stardust“ oder „Runaway“. Letzterer Werktitel ist eine schöne Doppeldeutigkeit, denn das englische Wort Runaway bedeutet eben auch Laufmasche.

Hier zeigt sich, wie die gezielt zerrissenen Nylons auch auf der Fläche eine Wirkung bekommen. Denn die Weiterverarbeitung ist eine ganz andere Sache. Manchmal sind es zerrissene und neu angeordnete Strumpfgewebe, die bei Monika Ortmann eine abstrakte Linienzeichnung bilden, so wie bei „Runaway“ eben. So kommen ornamentale Muster zustande, die wie zufällig wirken. Es ist aber auch ganz erstaunlich, welche konkreten Motive aus dieser Arbeitsweise heraus entstehen können, wie zum Beispiel in dem Werk „Nylonbaby“ gut zu sehen ist.

Monika Ortmann „Runaway“ Strumpfhose auf Leinwand 2010 120x100 cm 1.800,00 € Quelle: Thomas Haentzschel

Dabei sind die Metaphern, die man dahinter sehen kann, durchaus vieldeutig. Denn Damenstrümpfe bestehen aus feinsten Netzwerken. „Netzstrukturen finden sich überall in unserem Alltag“, sagt Monika Ortmann, „es gibt neuronale Netze, soziale Netzwerke und eben das Internet.“

Für „Nachschub“ ist gesorgt

Und woher kommen die vielen Nylons eigentlich? „Ich lasse mir ausgediente Strumpfhosen zum Beispiel von Theatern oder Tangoschulen zukommen“, sagt die Künstlerin. So ist immer genug Nachschub da.

Monika Ortmanns zweiter wichtiger Werkstoff ist Papier, für viele dieser Arbeiten verwendete sie auch Dokumente, die sie auf diese Art recycelte. Es sind zum Teil auch zerrissene Zeitungen, die sie zu einem Papiergarn weiterverarbeitet und dann zu neuen Texturen verspinnt.

Monika Ortmann „Nylonbaby“ Strumpfhose auf Leinwand 2000 30x24 cm 180,00 € Quelle: Thomas Haentzschel

Die Vernetzung hat im wirklichen Leben natürlich große Bedeutung für Monika Ortmann. Auch von Wittenhagen aus, viele Künstler leben hier in der ländlichen Gegend, sie sind untereinander gut verbunden, also vernetzt. Das gilt auch für das Publikum, zur Ausstellungsreihe „Kunst offen“ kamen immer viele Besucher, weiß Monika Ortmann zu berichten. „Es gibt hier ein aufgeschlossenes Publikum“, so die Erfahrung der Künstlerin in ihrer Wahlheimat.

Die Künstlerin ist voller Energie und hat immer was zu tun. Freilich bremst die Corona-Pandemie die Ausstellungstätigkeit, aber nicht ihr kreatives Tun. Langsam stauen sich die Werke auf. „Ich habe zehn gepackte Koffer für Ausstellungen, die nicht gemacht worden sind“, sagt Monika Ortmann. Aber sie schaut nach vorn und arbeitet weiter.

Von Thorsten Czarkowski