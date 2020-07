Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönste Laube in Mecklenburg-Vorpommern. Zahlreiche Bewerbungen sind dafür eingegangen. Viele Leser haben tolle Bilder von ihrem Gartenparadies geschickt. Die OZ hat eine Vorauswahl getroffen: Zehn stolze Gartenbesitzer können jetzt auf den Titel „Schönste Laube in MV“ hoffen.

Mit dabei ist unter anderem der Garten von Heide-Marie Koch aus Bad Doberan, die ein ehemaliges Gewächshaus vor 30 Jahren in ein gemütliches Gartenhaus in Eigenarbeit umgestaltet hat. Auch Jan Wilkens konnte mit seiner Laube in Wismar überzeugen. Sein Garten war vor fünf Jahren noch Wildnis, jetzt ist er eine Ruheoase mitten in der Stadt. Von den Inseln Rügen und Usedom sind ebenfalls tolle Gartenbilder eingereicht worden. Hier geht es zum Online-Voting.

Zur Galerie OZ-Laubenaktion: Welche ist die schönste im ganzen Land? Die OZ hat eine Vorauswahl getroffen. Diese zehn Gartenbesitzer haben es in die engere Auswahl geschafft. Jetzt kann bei einer Umfrage abgestimmt werden.

Die Besitzer der besten Gartenlaube in MV erhalten einen Gutschein für Ikea Rostock im Wert von 500 Euro. Die Entscheidung darüber können jetzt die OZ-Leser in einer Online-Umfrage treffen. Abgestimmt werden kann bis zum 29. Juli. Im Anschluss wird der Gewinner sowohl in der Zeitung als auch online vorgestellt.

