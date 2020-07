OZ-Leser erfüllten mit Spenden Herzenswunsch von zwei Damen aus Grimmen

Grimmen

Es ist der erste Urlaub ihres Lebens, den Karola Petter (55) und Katrin Schendel (56) seit Montag genießen dürfen. Die beiden schwer kranken Frauen teilen sich in Grimmen aus finanziellen Gründen nicht nur eine Wohnung, sondern sie teilten sich auch seit vielen Jahren einen Herzenswunsch: gemeinsam einen richtigen Urlaub zu verbringen (die OZ berichtete).

Der Wunsch der beiden Frauen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, ging vielen OZ-Lesern ans Herz. Sie spendeten Geld, damit die langersehnte Reise in Erfüllung gehen kann, denn Unterstützung vom Sozialamt bekommen die Freundinnen seit vier Jahren nicht mehr und die finanziellen Mittel sind knapp. Vor wenigen Tagen überwies Geschäftsmann Herbert Hillebrand, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Miltzow, die fehlende Summe in Höhe von knapp 1400 Euro. Koffer wurden gepackt. Die Reise konnte endlich starten.

„Endlich einmal die Ostsee sehen“

„Wir sind seit Montag auf Usedom“, sagt eine glückliche Karola Petter am Telefon. In Koserow fanden die beiden Damen ein behindertengerechtes Hotel, an das auch eine Pflegestation angeschlossen ist. Zwei Mal täglich bekommen die beiden Frauen die dringend benötigte medizinische Versorgung. „Wir wurden von einem Mitarbeiter des Hotels in einem Bus aus Grimmen abgeholt und Mitte der kommenden Woche werden wir auch wieder nach Hause gefahren“, erzählt die 55-Jährige, die mit einer offenen Wirbelsäule geboren wurde. Ohne diesen Service sei der Transport ihrer Rollstühle unmöglich gewesen – und die Reise hätte nicht starten können.

Nun genießen Karola Petter und Katrin Schendel ihren Aufenthalt in vollen Zügen. Zehn Minuten vom Strand entfernt, können sie endlich in der Nähe der Ostsee entspannen. Koserow sei sehr behindertenfreundlich, berichtet Karola Petter: „Wir können uns gut im Ort bewegen. Auch die Mitarbeiter sind sehr freundlich, das Essen schmeckt – wir sind richtig glücklich.“ Zwar sei es nicht möglich, mit den Rollstühlen direkt ans Wasser zu fahren. „Aber wir können am Strand sein und endlich die Ostsee sehen.“

Von Carolin Riemer