Nichts geht mehr – der Stralsund-Triathlon ist längst ausgebucht. 640 Sportler haben sich für den 31. August in die Starterlisten eingetragen, wollen als Einzelkämpfer oder mit einem Dreier-Team Jedermann-Strecken und olympische Distanzen abspulen. Eine Chance zum Mitmachen hat man nur noch, wenn man bereits auf der Warteliste steht. Am Renntag selbst gibt es keine Anmeldung mehr.

Sportbund und Sportstadt Stralsund als Veranstalter haben den größten Teil der Organisation abgeschlossen. „Wir haben jetzt die Anwohnerversammlung durchgeführt, um mit den Stralsundern über die Straßensperrungen zu sprechen. Da gab es zwar einige Kritiker, aber ich denke, ganz große Notfälle waren jetzt nicht dabei. Im Großen und Ganzen haben die Einheimischen viel Verständnis für die Veranstaltung. Und dafür können wir nur Danke sagen“, so Maik Hofmann im OZ-Gespräch.

Der Präsident sieht noch ein Problem, was es zu lösen gilt: „Die Stralsund Pikes haben an dem Tag ein Spiel, da könnte es Sorgen mit der Anreise geben, das müssen wir nächste Woche noch klären. Ansonsten läuft alles.“ Er beobachte jeden Tag Sportler, die sich auf dem Rad oder mit Fahrrad vorbereiten. Ja, viele Teilnehmer trainieren schon intensiv für den Dreier-Wettkampf.

Auch drei OZ-Reporter wagten sich im Vorab schon mal auf die Jedermann-Strecken: Kay Steinke hatte fünf Kilometer vor der Brust, lief vom Strandbad bis zum Molenkopf und zurück. Jens-Peter Woldt kraulte fast 750 Meter durch den Strelasund. Und Kai Lachmann trat Fahrrad etwa 20 Kilometer in die Pedale. Ines Sommer schickte die Jungs auf die Strecke, natürlich mit gezückter Kamera.

Start im Stralsunder Strandbad

Start im Strandbad Stralsund um 8 Uhr morgens - die OZ testet den Triathlon. Quelle: Ines Sommer

8 Uhr, die Sonne strahlt, das Strandbad erwacht gerade. Gleich neben einer Bank machen sich zwei Senioren fertig zu ihrer morgendlichen Schwimmrunde. Etwas verdutzt gucken sie zu uns rüber. Während Kay schon im Laufdress bereit steht und schon mal die Musik auf seine Kopfhörer spielt, kämpft der andere Kai noch kurz mit dem Lenker seines neuen Fahrrads, setzt sich dann aber fix den Helm auf. Los geht’s für die Beiden. Jens-Peter, unser Schwimmer im Team, quält sich derweil noch in den Neopren-Anzug. Damit die Finger nicht im Ärmel verheddern, zieht er Plastetüten drüber, so flutscht es besser. Brille auf, Uhr starten, und ab geht’s in die 20 Grad warmen Fluten des Strelasunds.

Kraulen oder Brust – das ist hier die Frage?

Jens-Peter Woldt quält sich in den sexy Anzug, er will den Schwimmkurs ausprobieren. Quelle: Ines Sommer

Nach 18 Minuten erschöpft im Ziel. Quelle: Ines Sommer

750 Meter schwimmen. Der Respekt ist groß. Um ehrlich zu sein: Beim Triathlon habe ich vor keiner anderen Disziplin mehr Angst. Du kannst im tiefen Wasser nicht einfach aufhören. Du siehst nicht, was unter dir ist. Und im Strelasund kitzeln dich immer wieder irgendwelche Pflanzen am Bauch.

Okay, dagegen hilft ein Neoprenanzug. Aber der kostet mindestens 100 Euro, eher mehr, und bei mehr als 22 Grad Wassertemperatur ist er wegen Hitzestaugefahr eh verboten. Trotzdem: Er kann für schwache Schwimmer wie mich (eigentlich bin ich Nichtschwimmer, ich versuche nur, diese Tatsache zu ignorieren) sehr hilfreich sein. Er verleiht nämlich Auftrieb. Andererseits engt er ganz schön ein. Wie dem auch sei. Bei unserem Test, habe ich einen getragen.

Nur schwer kommt man aus dem Neoprenanzug raus. Das kostet Zeit... Quelle: Ines Sommer

Der Strandstart ist angenehm. Du läufst ins Wasser und musst erst schwimmen, wenn es tief genug ist. In Stralsund heißt das, 50 Meter zu Beginn und zum Ende hast du schon mal als schwacher Schwimmer geschenkt bekommen. Aber aufgepasst: Zu Beginn nicht hetzen, sonst fehlt dir die Luft beim Schwimmen.

Und jetzt die große Frage: Brust oder Kraul? Die Antwort muss jeder selbst finden. Bedenken solltet ihr aber: Kraulen im Freiwasser ist anders als in der Halle. Ihr müsst euch immer wieder orientieren, also nach vorn hoch schauen. Es gibt im Sund keine Fliesen. Ich versuche das Problem zu lösen, in dem ich nach etwa 50 Kraulzügen ein paar Meter Brust schwimme.

18,50 Minuten – mit meinem Test war ich einigermaßen zufrieden. Und ein bisschen Zeit zum Training bleibt ja noch. Wir sehen uns in der Wechselzone.

Der Körper ist willig, aber der Lenker zu locker

Kai Lachmann atmet noch mal tief durch, er übernimmt beim OZ-Test die Radstrecke. Quelle: Ines Sommer

Kai Lachmann unterwegs. Quelle: Kai Lachmann

Ab aufs Fahrrad und weiter geht’s. Und zwar gleich erstmal so, wie Radfahrer es am wenigsten mögen: bergauf. Nun gut, die paar Höhenmeterchen am Klinikum sind mit den Bergen auf der Tour de France nicht gerade vergleichbar, also will ich mal nicht meckern. Beim Schwimmen werden Oberschenkel und Waden ja eher weniger gefordert, nun aber ist ihre Zeit gekommen. Ich trete ordentlich in die Pedale und fahre durch Stralsunder Wohngebiet. In meiner Fantasie stehen hier beim Wettkampf die Zuschauer in Fünferreihen, rufen meinen Namen, schwingen Kuhglocken und halten Transparente hoch. Die will ich nicht enttäuschen und gebe Gas.

Raus geht es aus der Stadt auf der Parower Chaussee. Zum Radfahren ist sie ideal. In Parow an der Marinetechnikschule vorbei frage ich mich, ob ich noch richtig bin. Schließlich fahre ich bis vors Tor am Standortübungsplatz. Schnell wieder umdrehen! Der Weg nach Klein Kedingshagen – wieder ein Vollgas-Abschnitt. Und das Stück nach Stralsund rein fühlt sich ein bisschen so an wie nach Hause kommen. Aber am Kreisel auf der Prohner Straße geht es wieder nach Parow: zweite Runde, weil es so schön war.

OAuf der Strecke löste sich mehr und mehr der Lenker. Quelle: Ines Sommer

Die bewältige ich in gedrosseltem Tempo. Mein Lenker ist nicht besonders gut angeschraubt und lockert sich mehr und mehr. Ich werde vorsichtiger, bis der Lenker gar nicht mehr hält. Den Berg am Klinikum runter halte ich nur noch in der Mitte der Lenkstange fest. Zum Glück komme ich nach 57 Minuten und 57 Sekunden unfallfrei an. Beim Triathlon herrscht Helmpflicht und das hat seinen Grund. Ich rate jedem, das zu respektieren.

Mein Fazit zur 20-Kilometer-Strecke: Sie ist echt gut gewählt und macht Spaß. Und bestzeitentauglich ist sie bestimmt auch – wenn das Rad mitmacht.

Von der Badeanstalt zum Leuchtfeuer und zurück

Kay Steinke macht sich für die Laufstrecke fertig. Quelle: Ines Sommer

Hurra, die Mole ist erreicht, nun noch zurück zum Strand. Quelle: Kay Steinke

Auf den Test dieser Laufstrecke habe ich mich gefreut. Denn schon der Start des fünf Kilometer langen Kurses befindet sich an einem wirklich schönen Ort, der Stralsunder Badeanstalt. Ich bin nicht der schnellste Läufer und genieße jeden Kilometer. Dazu höre ich gerne über Kopfhörer Musik. Meine heutige Wahl: „ Marteria live im Ostseestadion“.

Genießen kann man den Kurs hier gut. Denn es gibt keine Steigung. Die ersten zwei Kilometer geht es auf der Promenade am Sund entlang. Ich laufe deutlich schneller als auf meinem Rundkurs um den Frankenteich. Der zweite Kilometer sollte mit 7 Minuten und 22 Sekunden auch mein schnellster werden.

Geschafft, das Ziel ist erreicht. Quelle: Ines Sommer

Im Team macht Sport wirklich mehr Spaß, auch wenn ich die Kollegen nur kurz am Start gesehen habe. Nach zwei Kilometern bin ich auf der Mole. Es gibt viel zu sehen. Ich laufe vorbei an Seglern, Motorbooten und Anglern. Bis ganz nach vorn zum Leuchtfeuer. Die schöne Aussicht auf die Stralsunder Stadtsilhouette ist verlockend. Ich knipse ein schnelles Selfie-Foto – auch als Belohnung. Immerhin habe ich die Hälfte der Strecke bestanden. Bei einem Wettkampf könnte es auf der Mole durchaus eng werden, wenn viele Läufer gleichzeitig unterwegs sind. Für Zuschauer ist es jedoch ein guter Ort: Hier kommt man ganz nah ran an die Athleten.

Nach der Fotopause ist meine Performance im Keller. Mir ist heiß, die Beine sind schwer, ich muss die ganze Strecke noch zurück. Auf den letzten Metern zur Badeanstalt kämpfe ich. Ines wartet im Ziel, mit einem mitleidigen Blick. „Zum Glück teste ich nur die Laufstrecke“, sage ich. „Radfahren und Schwimmen zusätzlich? Ohne mich.“

Trotzdem freue ich mich über fünf gelaufene Kilometer. Ich schaue auf meine Lauf-App – und bin enttäuscht. Nur 4,5 Kilometer. Aber die Zeit ist für mich mit genau 35 Minuten trotzdem respektabel – und ich habe schon vor dem Frühstück 484 Kalorien verbrannt. Da kann ich jetzt gleich mal zum Bäcker gehen.

Das sind die Wettbewerbe Die Sportler haben die Möglichkeit, auf der Olympischen Distanz zu starten und hier um den Störtebeker-Pokal zu kämpfen: 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad, zehn Kilometer laufen. Im Angebot ist auch die Sprint-Distanz als Jedermann-Wettkampf: 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer laufen. Diese Distanz ist vor allem für all jene ideal, die sich zum ersten Mal an einen Triathlon herantasten möchten. „Bei dieser Jedermann-Strecke kann wirklich jeder diesen tollen Sport ausprobieren – egal welches Material im Fahrrad, Schwimm- oder Laufbereich er besitzt“, so Maik Hofmann. In beiden Distanzen sind auch Staffel-Wettbewerbe angesagt. Doch nicht nur die Erwachsenen können sich beim „ Triathlon Stralsund“ messen: Auch junge Sportler – Jahrgang 2007 und älter – gehen als Einzelsportler oder in einer Jugendstaffel ins Rennen: Sie schwimmen 400 Meter, radeln zehn Kilometer und laufen 2,5 Kilometer. Im Strandbad erfolgt der Start für den Triathlon. Hier laufen die Sportler in den Strelasund hinein und schwimmen je nach Distanz eine oder zwei Runden. Direkt neben dem Ausstieg befindet sich die Wechselzone – hier warten die Fahrräder auf ihren Einsatz. Damit das alles vernünftig klappt, greift das Orga-Team hier auf die Erfahrung des Wettkampfleiters vom Schwerin-Triathlon zurück. Die Radstreckeführt die Sportler aus der Stadt hinaus bis nach Parow, Kedingshagen und wieder nach Stralsund. Die Athleten der Olympischen Distanz bewältigen diese Runde viermal, die Radler auf der Sprint-Distanz zweimal. Dann geht es zurück zur Wechselzone ins Strandbad. Gelaufen wird vom Strandbad aus an der Sundpromenade entlang bis zum Wendepunkt am Molenkopf und zurück – die Sportler auf Sprint-Distanz bewältigen diese flache Laufrunde einmal, die anderen zweimal.

