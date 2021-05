Grimmen

Heike Hübner atmet erleichtert auf, als im Grimmener Hexenkessel die marode Holzbaracke mit dem Sprecherturm vom Boden abhebt und problemlos am Kranhaken durch die Luft schwebt. Sie muss weichen, damit dieser Platz direkt am Rennoval für die Containerlösung vorbereitet werden kann, die zukünftig Rennleitung und Küche beherbergen soll.

Dabei hat die 1. Vorsitzende der 1. Grimmener Stockcar Legion als Bauamtsleiterin der Stadt schon ganz andere Bauleistungen gestemmt. Aber dieses Projekt liegt ihr besonders am Herzen: Das lange Himmelfahrtswochenende nutzen die „Legionäre“ und weitere Helfer, um den Hexenkessel auf die neuen Container und auch auf baldige Rennen auf dem Stockcar-Platz am südlichen Rand der Trebelstadt vorzubereiten.

Die alten Baracken am Eingang zum Hexenkessel wurden abgerissen. Quelle: Heike Hübner

„Acht Container werden angeschafft“, berichtet Heike Hübner. Finanziert werden sie teilweise aus den Spenden der Leser der OSTSEE-ZEITUNG während der jüngsten Weihnachtsaktion und aus Geldern des sogenannten Vorpommern-Fonds. Allein aus der OZ-Aktion waren rund 10 000 Euro zusammengekommen. „Sechs dieser Container werden hier an der Strecke aufgebaut, zwei im Kassenbereich“, sagt die Vorsitzende. Die notwendigen Baugenehmigungen werden jetzt beantragt. Wann die Container kommen, steht noch nicht fest.

„Da diese Container jedoch erst noch um- und ausgebaut werden müssen, und das einige Zeit dauern kann, müssen wir die Sprecherkabine solange unbedingt erhalten“, erklärt Hübner die spektakuläre Schwebeaktion. Die meisterte übrigens Udo Kroll im Kran der Grimmener Firma Kran-Lange professionell und mit nötiger Ruhe – obwohl der marode Holzbau ein paarmal bedenklich knarrte und knackte.

Wenn die Container ausgebaut sind, werde der Sprecherturm, auf dem „The Voice of Race“ alias Ulf Schnackenberg mit seinen Moderationen den Hexenkessel regelmäßig zum Beben bringt und den „Wahnsinn auf vier Rädern“ kommentiert, abgerissen. „Die Container sind zweigeschossig, da hat Ulf aus der oberen Etage einen guten Überblick“, erklärt Heike Hübner.

Viele Helfer aktiv

Mit dabei waren in diesen Tagen im Hexenkessel nicht nur alle Mitglieder des Grimmener Stockcar-Vereins, sondern auch viele weitere Helfer. Und besonders für die Flugübung des maroden Gebäudes war das gut. Denn Reinhard Baase, Seniorchef der Baase Landmaschinen GmbH in Holthof, kennt sich beispielsweise mit großen Maschinen aus, Marco Jahns führt mit der Firma RESD selbst einen Baubetrieb. „Wir haben als Firma die 1. Grimmener Stockcar-Legion und die Rennen immer unterstützt, und sind froh, wenn es endlich wieder losgeht“, sagt Baase, der seit Jahrzehnten zur Stockcar-Familie in Grimmen gehört und maßgeblich gemeinsam mit seinem Sohn auch für die spektakulären Tractor-Pulling-Wettbewerbe im Hexenkessel zuständig ist. „Besonders gut am Stockcar-Sport ist es, dass Alt und Jung gemeinsam aktiv sind“, findet Baase.

„Ich bin nicht Mitglied in der 1. Grimmener Stockcar Legion, aber unsere Firma unterstützt den Verein seit Jahren“, sagt Marco Jahns, der sich derzeit gemeinsam mit neun anderen um den vakanten Bürgermeisterposten in der Stadt bewirbt, diesmal aber mit dem Radlader aktiv war.

Trabant-Start umgebaut

Und so wurden nicht nur die beiden Container-Plätze vorbereitet. „Wir haben auch den Trabant-Start umgebaut“, berichtet die Vorsitzende. Der wurde so erweitert, dass es jetzt für die Service-Fahrzeuge eine zusätzliche Zufahrt gibt. Das gibt größere Sicherheit. Unter anderem dafür ist endlich der riesengroße Erdberg verschwunden“, freut sich Heike Hübner. Weitere Unterstützer waren an diesem Wochenende die Firmen Papenburg, UTL, Döring, Eurovia und die Stadtbäckerei Kühl.

Heike Hübner: „Jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir kurzfristig reagieren und Veranstaltungen starten können. Alle Stockcar-Fahrer und Fans sind – sobald wir wieder Rennen austragen dürfen – herzlich willkommen. Wir sind vorbereitet.“

"Öffnet den Sport" fordern die Grimmener Vereine auf einem Banner am Grimmener Hexenkessel. Quelle: Almut Jaekel

Und so fiebern die Legionäre nun den ersten Rennen nach mehr als eineinhalb Jahren entgegen. Auch deshalb unterstützen sie die Aktion der Grimmener Vereine „Öffnet den Sport“. Ein Banner mit mehr als 30 unterschiedlichen Statements von Vereinen prangt am Hexenkessel an der Südlichen Randstraße. „Diese Aktion sagt auf sehr schöne Art und Weise, dass in dieser Pandemie an die Kinder und Jugendlichen und ihre Bedürfnisse gedacht werden muss“, sagt Heike Hübner.

