Angesichts steigender Infektionszahlen wächst in MV auch die Sorge vor erneuten Schulschließungen. Doch sind diese überhaupt wieder eine Option im Kampf gegen Corona? Diese und andere Fragen wird Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am heutigen Donnerstag ab 10.30 Uhr in einem Telefonforum der OZ beantworten. Rufen Sie an und fragen Sie mit! Alle Infos und die Übertragung hier.