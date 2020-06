OZ-Umfrage: Das alles wünschen sich die Grimmener für ihren Tierpark

Grimmen

Ihre Meinung ist gefragt. Noch bis übers Wochenende besteht die Möglichkeit, Ihrer OSTSEE-ZEITUNG zu sagen, was Sie vom Freizeitangebot in Grimmen halten. Gewünscht sind auch konkrete Vorschläge, wie und was am Grimmener Heimattierpark verändert werden soll.

Fast die Hälfte mit Freizeitangeboten zufrieden

Bisher wurden 226 Grimmener allein telefonisch dazu befragt. Immerhin fast 40 Prozent findet das Freizeitangebot in der Stadt ganz ok. Knapp zehn Prozent sind nicht zufrieden, dafür aber auch über 33 Prozent zufrieden oder sie finden die Angebote in der Stadt sogar sehr gut. Bei der Online-Abstimmung sind bisher fast die Hälfte der Teilnehmer mit den Angeboten zufrieden.

Mit dem Kulturhaus, dem Tierpark und dem Naturschwimmbad sowie den Volksfesten gibt es normalerweise viele Kultur- und Freizeittipps in Grimmen. Zwar ist im Moment aufgrund der Corona-Regeln einiges nicht möglich, aber beispielsweise hat der Tierpark am Schwanenteich geöffnet, und auch das Naturschwimmbad lädt wieder Besucher ein. Das alles nutzen die Grimmener gern.

Grimmener vermissen ihre Feste und Feiern

Doch die Corona-Einschränkungen sind beispielsweise noch im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ zu spüren. Deshalb fragten wir: Wie sehr vermissen Sie gegenwärtig die Angebote im Kulturhaus, die traditionellen Feste, beispielsweise im Volkspark und zum 1. Mai, die wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten?

Auch bei dieser Frage sind die Antworten der am Telefon Befragten bisher sehr unterschiedlich verteilt. Von „vermisse ich gar nicht“ bis „vermisse ich sehr“ ist alles dabei. Die Mehrheit verzichtet aber nur ungern auf diese speziellen Grimmener Events. Das ist besonders bei den Online-Umfrage-Teilnehmern so: Dreiviertel von denen, die bisher teilnahmen, vermissen Feiern, Feste, Veranstaltungen im Kulturhaus und ähnliches sehr.

Schon jetzt neu und schick sind die Beschilderungen an vielen Volieren. Quelle: Almut Jaekel

Der Tierpark und das Areal um den Schwanenteich soll in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. Ein entsprechendes Konzept wird gerade erarbeitet. Ganz klar ist so auch die Antwort der Telefonumfrage nach der Notwendigkeit der Sanierung im Heimattierpark: Mehr als 56 Prozent sehen sie als dringend an und nur gut sieben Prozent meinen, sie sei nicht notwendig. Noch klarer positionieren sich die Online-Teilnehmer: Nicht einmal ein Fünftel finden bisher, eine Tierparksanierung sei nicht notwendig.

Konkrete Vorschläge für den Zoo

Und unsere Leser wollen nicht einfach nur einen schöneren Heimattierpark. Sie haben ganz konkrete Vorschläge und Ideen, was sich ihrer Meinung nach ändern sollte: Moderne Anlagen und eine schöne Begrünung wünscht sich Friederike Brenz. „Und vielleicht auch ein kleines Café oder einen Imbiss?“, regt sie an. Das würde sicher viele Menschen in den Tierpark locken, ist sie überzeugt. An die jüngsten Tierparkbesucher denkt beispielsweise Matthias Beilke, der sich wünscht, dass der Spielplatz vergrößert wird. Und Madlen Hellenbach-Hanff plädiert für ein Kassenhaus. Denn sie beobachtet immer wieder, dass etliche Besucher nichts in die Kasse des Vertrauens werfen.

Das Ziegengehege ist besonders bei den Kindern sehr beliebt. Quelle: Almut Jaekel

Größere und schönere Tiergehege, mehr Bänke oder andere Sitzgelegenheiten, größere Gehege für die Hasen, einen Eisstand, artgerechte Haltung für alle Tierarten, eine Möglichkeit, spielerisch Geldspenden im Tierpark zu lassen und immer wieder ein kleines Café wünschen sich andere. Es gibt aber auch ganz besondere Vorschläge, beispielsweise den, eine Minigolfanlage zu etablieren.

In diesem Jahr wird von den Umbauten im Tierpark allerdings noch nichts zu sehen sein. Die Planungen für den kleinen Zoo beginnen jetzt, es wird ein Konzept entwickelt, dass die Stadtvertreter dann auch öffentlich beraten und letztlich darüber entscheiden. Auf jeden Fall werden europäische Mittel in diese Sanierung fließen. Damit werden auch EU-Normen zur Tierhaltung umgesetzt, die jetzt noch nicht in allen Fällen durchgesetzt sind. Drei bis vier Millionen Euro fließen in den Tierpark direkt, aber auch in die Sanierung des Schwanenteiches und des Naturbades, hatte Stadtpräsident Harry Glawe bereits vor einem Jahr verkündet.

Von Almut Jaekel