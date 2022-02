OZ-Umfrage: Das wünschen sich die Grimmener für ihre Altstadt

Grimmen

An manchen Tagen muss man sich mit dem Pkw regelrecht durch die Innenstadt schlängeln. Nicht nur die markierten Stellflächen werden zum Parken und Halten genutzt, sondern scheinbar jeder freie Platz. Die Parksituation zwischen den drei Toren in Grimmen ist oft so chaotisch, dass Rettungskräfte kaum durchkommen.

700 Umfrageteilnehmer

In einer Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG hatten wir die Grimmener und Besucher zum Thema Parken in der Altstadt befragt.

700 Menschen haben sich an unserer Umfrage beteiligt. Mehr als die Hälfte von ihnen (55,27 %) – das sind exakt 387 Männer und Frauen – meinen, die Parkplätze in Grimmens Innenstadt reichen generell nicht aus. 31,43 Prozent der Teilnehmer sehen allerdings genügend Stellflächen in der Altstadt. Und 13,29 Prozent konnten für sich keine Antwort auf diese Frage finden.

Mehr Kontrollen erwünscht

Wir hatten die Grimmener außerdem gefragt, ob sie meinen, dass in der Stadt das Parken genügend kontrolliert wird. Hier waren die Antworten sehr ausgeglichen: 38,45 Prozent wünschen sich mehr Kontrollen und 38,31 Prozent der Teilnehmer sagen, es seien bereits genügend. Der Rest ist auch bei dieser Antwort unentschlossen.

Rettungsfahrzeuge kommen an manchen Tagen kaum an den abgestellten Fahrzeugen vorbei. Quelle: Almut Jaekel

„Wir haben als Stadtverwaltung auch sehr viele Anregungen von Grimmenern bekommen, die sich sorgen, weil in der Stadt wild geparkt wird, Lkw auf den Gehwegen stehen und zu wenig kontrolliert wird“, sagt Bürgermeister Marco Jahns. Deshalb werde ab März ein Mitarbeiter ganztägig im Außendienst im gesamten Stadtgebiet unter anderem die Parksituation kontrollieren. Dieser Mitarbeiter arbeitete zuvor beim Stadtbauhof und bekomme nun für seine neuen Aufgaben eine zusätzliche Umschulung.

Anwohnerstellplätze nicht möglich

Um die Parksituation zu entkrampfen, habe die Stadt außerdem versucht, Anwohnerstellplätze zu schaffen, informiert Jahns. 31 dieser Stellplätze wären theoretisch möglich, sagt er. „Praktisch aber nicht umsetzbar. Wir als Stadt sind nicht die Genehmigungsbehörde und genehmigt werden Anwohnerparkplätze nur, wenn im Umkreis von einem Kilometer keine öffentlichen Stellplätze vorhanden sind“, erklärt Jahns. Damit gebe es für diese speziellen Stellplätze keine Chance in der Stadt.

Lange wurde Grimmens Innenstadt vor allem als Wohnstandort gestaltet. Mit dem Citymanagement, das seit Jahresbeginn arbeitet, soll die Altstadt aber auch mit Festen, Markttagen und Veranstaltungen, mit Geschäften und Gastronomie wieder mehr belebt werden. Die Parksituation zwischen den drei Stadttoren wird dadurch sicherlich nicht einfacher.

Die OZ-Umfrageteilnehmer haben jedoch nicht nur zum Parken ihre Meinung gesagt, sondern sind mit ihren Wünschen für die Altstadt sehr kreativ und konkret geworden. 507 Menschen haben zum Teil detaillierte Vorschläge dazu gemacht, was sich ihrer Meinung nach in der Innenstadt ändern muss.

Mehr Geschäfte und Gastronomie gefragt

Mehr Gastronomie – von Restaurants bis zur Kneipe oder Bar – und mehr Leben in der Innenstadt waren dabei neben der Verbesserung der Parksituation die häufigsten Punkte, die genannt wurden. Angesprochen werden die autofreie Innenstadt, Anwohner- und Behindertenparkplätze und stärkere Kontrollen, aber auch die Notwendigkeit, Straßen auszubessern.

Wichtig sind den Umfrageteilnehmern auch Geschäfte – dabei geht es nicht nur um die Anzahl, sondern um „schöne Geschäfte“ mit Qualitätsangeboten. „Wir möchten nicht nur Billigläden“, sagen einige. Ganz wichtig wäre auch etwas für Kinder wie Bekleidungs- und Spielzeuggeschäfte sowie Bastelbedarf. „Ich habe sechs Enkelkinder, und muss immer weit fahren, um für sie etwas zu kaufen“, bemängelt eine Grimmenerin.

Weitere Bänke zum Verweilen, Fahrradwege, mehr Grün, ein Schreibwarenladen, wieder eine Eisdiele, mehr Wohnraum, Angebote für die jüngere Generation werden ebenfalls angeregt.

Gewünscht wird außerdem die Verbesserung der Barrierefreiheit, vor allem das Absenken der Bürgersteige, sowie das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt.

Kritik und Lob

Um die Parksituation zu verbessern, gibt es einen weiteren konkreten Vorschlag: „Links vom Greifswalder Tor ist eine große unbebaute Fläche. Dort könnte man zusätzliche Parkmöglichkeiten schaffen“, schreibt ein Leser. Besucher des Wasserturms oder Familien, die mit ihren Kindern am Drachen spielen möchten, könnten dort bequem parken.

Kritik gibt es am Verhalten einiger Stadtvertreter: „Wenn schon in der Altstadt wohnende Stadtvertreter sich nicht an die Parkordnung halten ...“, heißt es beispielsweise. Für die Stadtväter dagegen erfreulich: Viele der Teilnehmer finden die Altstadt aber auch einfach schön, so wie sie ist und wollen nichts verändern.

Von Almut Jaekel