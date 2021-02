Grimmen

Was macht für Sie eigentlich Grimmen aus? Welche Gebäude der Stadt oder der Umgebung lieben Sie besonders? Was sollte man in Grimmen auf jeden Fall erlebt haben und welche Rolle spielen öffentliche Verkehrsmittel für Sie? Welche Charaktereigenschaften hat überhaupt ein typischer Grimmener? Und wie sieht es mit dem Service der Kreisverwaltung aus, was brauchen Sie auf jeden Fall vor Ort, worauf könnten Sie verzichten?

Fragen über Fragen. Es gibt zahlreiche Themen, die die Menschen in der Region bewegen, die Redaktion der OZ hat einige Fragen formuliert, um ein Stimmungsbild zu erzeugen.

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, können Sie einfach an unserer Online-Umfrage teilnehmen. Natürlich können Sie uns Antworten oder Anregungen auch per Mail an grimmen@ostsee-zeitung.de senden.

Viel Spaß dabei. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

Von aj