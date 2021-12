Grimmen

Das tägliche Brot ist für viele nicht selbstverständlich. Dabei hat sich die Stulle als Snack oder Mahlzeit seit Jahrhunderten auf dem Essensplan der Menschen etabliert. „Brot ist ein Grundnahrungsmittel, das dem Körper Vitamine, Ballaststoffe und Spurenelemente liefert, auch wenn der Stellenwert in der Gesellschaft nicht mehr von allen so geschätzt wird“, erklärt Felix Kühl, Geschäftsleiter der Stadtbäckerei Kühl. Laut Zusammenrechnung des Familienunternehmens sind in diesem Jahr bereits 14 000 Brote sowie 56 000 Brötchen die an die Grimmener Tafel gespendet wurden.

Doch nicht nur Brote werden von der Stadtbäckerei weitergegeben, sondern auch Handkuchen, wie Streuselschnecken und Quarkbällchen, und Blechkuchen, wie Mohnstreusel, saisonale Landkuchen und Apfelkuchen. „Zusammengezählt ergibt das 98 000 Stück“, berichtet Kühl.

„Der Kunde will eine gewisse Auswahl haben, wenn er in den Laden kommt. Das wird in jedem Bereich erwartet und das da was übrig bleibt, ist auch normal. Es ist bloß erstaunlich, wie viel es mittlerweile ist“ sagt Kühl und ergänzt: „Und wir sind froh, wenn wir der Tafel oder anderen Organisationen mit unseren Produkten unter dem Motto ,Lebensmittel retten und Menschen helfen’ zur Seite stehen können.“

Nicht alles darf gespendet werden

Täglich holen Helfer der Tafel die Backwaren vom Vortag in den Bäckerfilialen ab. „Das sind keine alten Backwaren. Oft werden am Abend noch einmal Brötchen frisch in der Filiale gebacken“, erklärt Marketingleiterin Bianca Kästner. Ausgenommen sind kühlpflichtige Produkte, beispielsweise mit Sahne oder Cremefüllung, die aufgrund von Hygienevorschriften nicht der Tafel übergeben werden dürfen.

Der Anspruch des Kunden gelte in gleichem Maß. „Natürlich sind das auch Kunden, die für uns genauso wichtig sind. Es sind die gleichen Menschen, die unsere Produkte konsumieren. Da wird kein Unterschied gemacht“, betont der Geschäftsleiter.

Im Hinblick auf das Ziel der Weihnachtsaktion bemerkt Kühl: „Wir haben das Kühlaggregat gesehen und die Grimmener Tafel bräuchte auf jeden Fall ein neues Exemplar. Und das ist eine kostspielige Angelegenheit, die man nicht mal eben aufwenden kann.“

Stadtbäcker spendet bereits seit zwei Jahren täglich

Bereits im Dezember 2019 ist die Zusammenarbeit mit der Grimmener Tafel entstanden. „Das war die zehn Meter Weihnachtsstollen-Aktion, der im Treffpunkt Europas auf dem Weihnachtsbasar verkauft wurde. Die Erlöse gingen damals zur Hälfte an die SOS Dorfgemeinschaft Hohenwieden und die andere Hälfte an die Tafel“, erinnert sich Kühl. Bei Übergabe der dabei zusammengekommenen Spende führte Frau Taraschinski den Geschäftsleiter und die Marketingleiterin durch die Räumlichkeiten und berichtete über den Ablauf, die tägliche Organisation und die Bedeutsamkeit der Tafel für die Grimmener.

„Wir waren schockiert, wie viele die Hilfe wahrnehmen müssen und welche Mengen und Rationen weitergegeben werden konnten. Dazu wollten wir unseren Part beisteuern und mithelfen“, so Kühl weiter. Das ging nicht ohne Weiteres, denn: „Wir mussten uns auch absichern. Das geht nicht mal eben so, auch die Tafel hat bürokratische Hürden, die beachtet werden müssen.“

Anschließend kamen weitere Standorte wie Bad Sülze, Wustrow, Tribsees, Ribnitz-Damgarten, Sanitz, Rövershagen und Tessin dazu, die mit Backwaren unterstützt werden. Auch das Jugend-und Kinderheim „Sieben Leben“. „Gerade für die Kinder ist es momentan besonders schön, wenn auch die Dominoecken oder Adventstaler auf dem Naschteller landen“, vermutet Kästner.

„Durch die Stadtbäckerei ist uns sehr geholfen. Wir sind unglaublich dankbar, so einen treuen Partner an unserer Seite zu haben“, sagt Tafel-Leiterin Susanne Taraschinski.

OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die Grimmener Tafel

Das große Engagement der Grimmener Tafel wird in diesem Jahr durch die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt. Durch Ihre Spenden soll die Tiefkühlzelle erweitert und ein neues Kühlaggregat angeschafft werden. Bei fast 1000 Menschen aus dem gesamten Landkreis, die regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt werden, ist die Investition dringend notwendig geworden.

Wir bedanken uns darum auch heute bei folgenden neuen Spendern: Rüdiger und Grit Lorenz (30 Euro), Elfriede Bäcker (30 Euro), Monika und Harald Garbe (50 Euro), Skaliks und Sohn (200 Euro), Gudrun Thiele (200 Euro), Eckhard Jeske (50 Euro), Holger und Beate Krumm (50 Euro), Paul Unger (100 Euro), Gerhard und Erika Mester (20 Euro), Dieter und Brigitte Bathke (25 Euro), Heinz und Waltraud Kurze (20 Euro), Heidi Rummelhagen (30 Euro), Karin Termünde (50 Euro), Jutta Pokrandt (20 Euro), sowie Joachim und Dolores Peter (100 Euro).

Von Christin Assmann und Raik Mielke