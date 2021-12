Grimmen

Auch am Heiligen Abend und während der Festtage gingen weitere Spenden auf dem Konto der Grimmener Tafel ein. Die Spendensumme bei der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ steigt somit auf 28 885 Euro an.

Am Heiligen Abend konnte die OSTSEE-ZEITUNG eines der besten Ergebnisse einer Weihnachtsaktion in Grimmen bekanntgeben. Und die Spendenbereitschaft reißt auch weiterhin nicht ab. Große Dankbarkeit verspüren die Helfer des sozialen Vereins und deren Chefin Susanne Taraschinski. „Dieses Ergebnis ist einfach traumhaft und hilft uns sehr weiter“, betont Susanne Taraschinski und richtet dankende Worte an alle Unterstützer, die seit dem ersten Advent an die Tafel der Stadt gedacht haben: „Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Danke für jeden einzelnen, der uns mit seiner Spende so sehr geholfen hat. Danke aber auch an meine vielen ehrenamtlichen Helfer. Ohne ihren Einsatz und das große Engagement könnten wir uns nicht um fast 1000 Menschen kümmern.

Denn eben so viele Bedürftige nehmen die Unterstützung der Grimmener Tafel aktuell in Anspruch. Es sind Menschen aus dem gesamten Landkreis. Es sind Kinder, einst selbstständige Unternehmer, aber auch Rentner, die nach einem arbeitsreichen Leben nicht genug Geld zur Verfügung haben, um ausreichend Lebensmittel einkaufen zu können.

Weitere 490 Euro liegen unter dem Tannenbaum der Tafel

Sie, liebe Leserinnen und Leser der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG, haben auch weiterhin die Chance die Tafel zu unterstützen. Sollten Sie erst an den Feiertagen zurück in die Region gekommen sein, können Sie nun mit einer Spende das große Engagement des sozialen Vereins unterstützen. Jede Spende zählt, damit auch 2022 vielen Leuten in Grimmen, aber auch in den umliegenden Gemeinden geholfen werden kann.

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern: Rats-Apotheke in Grimmen (300 Euro), Familie Reichel (50 Euro), Familie Kath (50 Euro), Familie Alff (30 Euro), Familie Wollenbecker (30 Euro), sowie Familie Runge (30 Euro).

Von Raik Mielke