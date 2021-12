Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr die Grimmener Tafel. Insbesondere in Pandemiezeiten ist die Situation in vielen Familien sehr angespannt und Lebensmittel sind knapp. „Dies liegt zum einen an den gestiegenen Preisen für Lebensmitteln, aber auch an der Tatsache, dass viele Kinder in Lockdown-Zeiten oder aufgrund fehlender Freizeitangebote mehr zu Hause sind und dort versorgt werden müssen. Dies bringt einkommensschwache Familien derzeit in große Schwierigkeiten“, betont Susanne Taraschinski.

Doch woher kommen die Lebensmittelspenden für den Grimmener Tafelverein und wie hat sich die Situation seit Beginn der Pandemie verschärft?

So kommen die Lebensmittel zur Grimmener Tafel

In der Grimmener Tafel werden Lebensmittel für knapp 1000 Menschen aus der Region benötigt. Anders gesagt: Tausende Artikel werden benötigt. Diese werden durch feste Spender – beispielsweise Supermärkte oder Privatspender – zur Verfügung gestellt. „Wir haben täglich feste Routen, die wir mit unseren Transportern abfahren. Diese befinden sich im gesamten Landkreis“, erklärt Tafel-Leiterin Susanne Taraschinski. Somit sind die Tafel-Helfer wöchentlich mehrere Hundert Kilometer auf der Straße.

Die Menge an Lebensmitteln, die zur Verfügung gestellt werden können, schwankt hierbei sehr. „Man merkt, ob es ein Monatsanfang oder das Ende des Monats ist. Im Endeffekt ist aber jede noch so kleine Spende unfassbar wichtig“, erklärt die Leiterin.

Kommen die Transporter dann in den Räumlichkeiten des Grimmener Tafelvereins an, werden sie von den Helfern sortiert. „Wir dürfen nur einwandfreie Lebensmittel herausgeben, so dass wir alles kontrollieren müssen. Sicher geht es um das Verfallsdatum, aber auch um die Unversehrtheit der Verpackung“, beschreibt Susanne Taraschinski.

Viele der Lebensmittel müssen anschließend bis zur Ausgabe kühl gelagert werden. Dies geschieht in der großen Tiefkühlzelle. Diese ist allein schon aus Gründen der Kapazität inzwischen an ihre Grenzen gekommen. Durch die Spenden der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion soll sie erweitert werden. Hierfür braucht es auch ein neues Kühlaggregat – dieses ist bereits seit 15 Jahren im Einsatz und sanierungsbedürftig.

Im Sommer: Frische Lebensmittel vom Strukturförderverein

Seit einigen Jahren bekommt die Grimmener Tafel – insbesondere in den Sommermonaten – Unterstützung durch den hiesigen Strukturförderverein. Dieser betreibt in der Trebelstadt sogenannte Projektgärten. In diesen werden Lebensmittel angebaut. Ein Teil der Ernte geht frisch geerntet immer direkt zur Tafel. „Dies ist ein tolles Projekt, welches uns sehr hilft. Es ist für unsere Leute auch schön, mal etwas fisch Geerntetes auf dem Teller zu haben“, freut sich Susanne Taraschinski.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN: DE81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des Grimmener Bürgermeisters im Rathaus der Stadt.

Unternehmer Jörn Kurowski spendiert 200 Euro

Dieses große Engagement der Grimmener Tafel wird derzeit von vielen Spendern unterstützt. Jörn Kurowski führt in der Tebelstadt einen Malerbetrieb und organisiert regelmäßig Tanzveranstaltungen unter dem Motto „Grimmen tanzt“. Für das kommende Jahr ist beispielsweise ein großes Open Air mit mehreren Bühnen geplant. Kurowski engagierte sich auch in den vergangenen Jahren schon für die Tafel. „Wir haben kostenlos die Bodenbelege saniert und in einigen Räumen, Malerarbeiten vorgenommen“, sagt er. Und auch an der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion möchte er sich beteiligen und spendiert 200 Euro für den guten Zweck.

Aus Dekorationsgeschäft Sniksnak fließen 50 Euro in Spendentopf

Seit Jahren ist Anke Wiegert ein fester Bestandteil der OZ-Weihnachtsaktion. Die Unternehmerin betreibt in der Grimmener Innenstadt ein Dekorationsgeschäft. Die aktuelle Pandemie bedeutet insbesondere auch für die kleinen Geschäfte der Trebelstadt eine harte Zeit. Deutlich weniger Kunden und ein kaum spürbares Weihnachtsgeschäft. „Trotzdem möchte ich auch weiterhin die Projekte in meiner Stadt unterstützen. Die Tafel leistet einen wichtigen sozialen Beitrag“, betont sie und spendiert 50 Euro.

Von Raik Mielke