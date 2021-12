Grimmen

Mit Tränen in den Augen und sehr gerührt spricht Annemarie Sponholz über die schönen Momente in der Grimmener Tafel. „Wenn man in der Vorweihnachtszeit einmal ein Spielzeug hatte und dies einem Kind schenken konnte und dieses dann vor Freude einen umarmt hat – solche Momente brennen sich ein“, erzählt die Rentnerin. Über 20 Jahre war die Trebelstädterin ein fester Bestandteil des Helferteams in der Tafel. Inzwischen braucht sie selbst die Hilfe des Vereins. „Niemand muss sich schämen, wenn er die Unterstützung der Tafel in Anspruch nimmt. Doch leider gibt es viele ältere Menschen in Grimmen, die sich einfach nicht trauen“, berichtet sie.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Annemarie Sponholz über ihre Zeit beim sozialen Verein der Stadt. Eine Geschichte der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

„Grimmener Tafel hat sich die Unterstützung verdient“

„Ich habe damals in der OSTSEE-ZEITUNG gelesen, dass die Tafel dringend Helfer sucht“, erinnert sich Annemarie Sponholz. Dies ist inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte her. Damals befand sich die Tafel noch im Grimmener Stadtgebiet Südwest und im Aufbau. „Also habe ich mich gemeldet und dies war der Beginn einer 20-jährigen Tätigkeit bei dem Verein“, sagt die Rentnerin schmunzelnd und man merkt ihr an, dass sie in Erinnerungen schwelgt.

20 Jahre lang gehört die Grimmenerin zum Team, das sich liebevoll und mit sehr viel Herzblut um die Bedürftigen der Region kümmert. „Die Arbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt sie und berichtet: „Es gibt Situationen, die einem die nötige Motivation für die ehrenamtliche Tätigkeit geben. Jene Momente, wo die Menschen auf einen zukommen, einen umarmen und Dankbarkeit zeigen. Diese Gesten sind so viel wert.“

Besonders emotional beschreibt Annemarie Sponholz die Begegnungen mit den Kindern. „Wenn man ihnen mal ein paar Süßigkeiten in die Tüte packen kann und dann die freudestrahlenden Augen sieht – ein unbeschreibliches Gefühl“, findet sie.

Und die Trebelstädterin wäre wahrscheinlich noch heute aktiv dabei. „Leider bin ich nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs und brauche ein E-Quad – sonst würde ich immer noch helfen. Denn dies ist ein sehr wichtiges Engagement. Es braucht Menschen, die anderen Menschen helfen“, sagt sie aus eigener Erfahrung. Denn auch Annemarie Sponholz – die jahrelang für andere Bedürftige da war – braucht die Hilfe der Tafel. „Man braucht kein schlechtes Gewissen haben oder sich schämen, wenn man die Unterstützung der Tafel benötigt. Jeder kann in diese Situation kommen und dann ist es doch schön, wenn jemand da ist“, meint die Rentnerin.

Klar ist für die Seniorin aber auch: Die Tafel braucht hin und wieder auch Hilfe und die OZ-Weihnachtsaktion kommt genau richtig. „Ich verfolge die Aktion täglich und freue mich sehr über jeden, der sich beteiligt.“

Marthin Jahns spendierte 300 Euro

Auch in diesem Jahr ist das Baugeschäft „Zinn und Jahns“ ein fester Bestandteil der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Marthin Jahns spendierte am Freitag 300 Euro für die Grimmener Tafel. „Ich weiß, dass die Tafel und deren Helfer sehr engagiert sind. Die Einrichtung ist für viele Menschen aus der Region ein wichtiger – sogar lebenswichtiger – Anlaufpunkt. Dieses Engagement gilt es einfach zu unterstützen. In den Räumlichkeiten gibt es nicht mal eine Heizung. Was die Helfer dort insbesondere in der kalten Jahreszeit leisten, ist der Wahnsinn“, findet der Unternehmer aus der Trebelstadt.

Wir bedanken uns zudem ganz herzlich bei folgenden Spendern: Irmgard Stamm (20 Euro), Doris Hellwig (25 Euro), Bernd und Birgit Bugajski (25 Euro), Adolf Preuß (30 Euro), Wolfgang und Marina Schmietendorf (50 Euro), Hans-Gerd und Renate Buchholz (50 Euro), Wolfgang Mägel (25 Euro), Monika und Roland Buss (30 Euro), sowie Klaus Weiske (15 Euro).

Von Raik Mielke