Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Lokalredaktion in Grimmen kommt in diesem Jahr der 1. Grimmener Stock-Car-Legion zugute. Diese plant zwei Großprojekte, die bereits im kommenden Jahr realisiert werden sollen.

So können Sie den „Wahnsinn auf vier Rädern“ in Grimmen unterstützen

OZ-Weihnachtsaktion - So können Sie den „Wahnsinn auf vier Rädern“ in Grimmen unterstützen

OZ-Weihnachtsaktion - So können Sie den „Wahnsinn auf vier Rädern“ in Grimmen unterstützen