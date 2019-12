OZ-Weihnachtsaktion unterstützt den Strukturförderverein 

Grimmen

“Morgen, Kinder wirds was geben“ heißt es in dem bekannten Kinder-Weihnachtslied. Morgen endet auch die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Nutzen Sie doch die letzten Stunden vor dem Fest und unterstützen Sie den „ Strukturförderverein Trebeltal e.V.“ Dieser benötigt dringend ein neues, gebrauchtes Fahrzeug, um auch weiterhin die vielen Projekte in der Region unterstützen zu können.

Eine Spende gibt es nun auch durch „Die LINKE Fraktion in der Stadtvertretung Grimmen“. Die Stadtvertreter spendieren 100 Euro für den Strukturförderverein. „Es ist immer sehr unkompliziert, wenn man mit dem Strukturförderverein zusammenarbeitet. Man kann sich auf die treuen Dienste ganz einfach verlassen“, sagt Armin Latendorf .

Wir bedanken uns recht herzlich bei folgenden Spendern

Werner und Edith Pussehl (10 Euro), Erhard und Hannelore Schuck (10 Euro), Tierarztpraxis Lüttkemöller (50 Euro), Siegfried und Rosi Zach (25 Euro), Andreas und Sylva Ewert (50 Euro), sowie der Kleingartenvereien „Am Wasserwerk“ (50 Euro).

Von Raik Mielke