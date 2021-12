Stralsund

In einem Interview bei OZ live sollte Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) zu Gast sein und am Donnerstag, 2. Dezember, Rede und Antwort stehen, um die wichtigsten Fragen zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie zu klären. Am Mittwochabend musste Kerth den Termin jedoch krankheitsbedingt absagen. Inwieweit er nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Von OZ