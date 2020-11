Grimmen

Mehrere Generationen sind in Grimmen, aber auch den umliegenden Gemeinden inzwischen mit dem „Wahnsinn auf vier Räder“ – den Stock-Car-Rennen aufgewachsen. Tausende Fahrer zählt das lange Teilnehmerfeld seit dem Startschuss im Jahre 1994.

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt mit Ihrer Hilfe, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr das große Engagement des Vereins. Auf dem Gelände sollen die in die Jahre gekommene Rennleitung und der Küchenwagen durch moderne Container ausgetauscht werden. Die Container wurden durch eine Finanzierung aus dem Vorpommern-Fonds in Aussicht gestellt. Jedoch wird es darum gehen, sowohl Rennleitung als auch den neuen Küchentrakt auszustatten. Ein notwendiger Schritt, um auch weiterhin den motorsportbegeisterten Menschen der Region optimale Bedingungen zu ermöglichen.

Aber wie ging es eigentlich los mit dem verrückten Motorsport in der Trebelstadt? Wer waren die ersten Sieger in den 1990er-Jahren? Eine Broschüre von Autor Frank Burger gibt anlässlich des zehnjährigen Rennjubiläums im Jahre 2004 einen detaillierten Einblick in die Anfangsjahre.

Binnen weniger Monate vom Gaudi zum internationalen Event

Am Ende konnte Bernd Schmekel am 17. September 1994 die Arme in die Luft reißen. Als quasi erster Sieger eines Grimmener Stock-Car-Rennens wird er immer in den Geschichtsbüchern stehen. Doch von Stock-Car-Rennen wurden damals noch nicht direkt gesprochen. Mit einem Trabi-Schlammrennen beim ersten Biker-Treff fing in Appelshof alles an.

Von den 60 Fahrzeugen starteten im Herbst des Jahres 1994 18 Trabis, die sich im Schlamm auf dem Feld von Appelshof ein hartes Rennen ohne viele Regeln lieferten. Ein wahrer Gaudi, wie alle Beteiligten sich einig waren. Es trafen sich damals Fahrer aus Greifswald, Anklam, Neustrelitz, Berlin und Osterholz-Scharmbek. Dass acht Monate später bereits ein internationales Stock-Car-Event stattfinden würde, hätte damals aber sicher keiner gedacht.

Ebenso die Frage, ob auch Zuschauer in den Hexenkessel strömen würden, wenn Pappfahrzeuge durch den Schlamm knattern?

Benno Rüster, Vorsitzender der 1. Grimmener Stock-Car-Legion, gewann im Herbst 1994 die „offene Klasse“. Quelle: Archiv

Generalprobe und Mega-Event mit internationaler Beteiligung

Sie kamen! Dies zeigte bereits die Generalprobe im November 1994. Damals gingen bereits 24 Trabants und 16 Fahrzeuge der offenen Klasse an den Start. 100 Zuschauer verfolgten das Spektakel. Während sich Andreas Versick aus Loitz den Sieg bei den Trabbis sicherte, gewann Benno Rüster die Rennen in der offenen Klasse.

Und dann war es auch schon so weit. Am 6. und 7. Mai 1995, also acht Monate nach dem ersten Versuch beim Schlammrennen, fand in Appelshof das erste internationale Stock-Car-Rennen statt. 6000 interessierte Besucher verfolgten die Rennen, an denen neben Fahrern aus der Region auch Holländer und Polen teilnahmen. Sowohl Fahrer als auch Besucher waren begeistert und einer zweiten Auflage stand nichts im Wege.

In den 1990er Jahren entwickelte sich Grimmen zur Stock-Car-Stadt. Quelle: Archiv

Beim zweiten Rennen setzten sich bereits Frauen hinters Steuer

Beim zweiten Rennen im August 1995 tauchte das erste Mal der Begriff „ Hexenkessel“ für das Oval in Appelshof auf und über 100 Fahrer gingen an den Start. Erstmals setzten sich auch Frauen hinters Steuer der aufgebauten Fahrzeuge.

Für den Showteil sorgte Benno Rüster, der bei einer Rettungsübung als simuliert-betrunkener über die Bahn preschte und ein radfahrendes Kind, das mit einer Puppe dargestellt wurde, überfuhr und anschließend einen Pkw rammte. Feuerwehr der Stadt Grimmen und Rettungshubschrauber führten anschließend einen beeindruckenden Rettungseinsatz vor.

Und die Erfolgsgeschichte ging weiter und weiter. Beim dritten Rennen im Jahre 1996 war das Event vor den Toren der Stadt Grimmen bereits eine feste Größe. Die Fahrerzahl verdoppelte sich auf 200. Und es gab auch schon Kult-Fahrer: Der „fliegende Holländer“ – Enne Hovingh – siegte beinahe in jedem Rennen.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: 1. Grimmener Stock-Car-Legion IBAN: DE06 1505 0500 0112 2487 56 Verwendungszweck: Spende OZ-Weihnachtsaktion 2020 Zudem haben wir zwei Spendenboxen aufgestellt. Eine befindet sich im Einwohnermeldeamt der Stadt Grimmen und eine in der Imbissbude der Familie Holtz vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

Ab dem Herbst 1996 wurde es rekordverdächtig

60 Helfer und 293 Fahrer waren an 350 Rennen im Herbst 1996 beteiligt. Rund 10 000 Besucher strömten an diesem Wochenende nach Appelshof. Bereits im darauffolgenden Jahr schienen die Superlativen auszugehen. Die Fahrerzahl musste aufgrund des riesen Andrangs auf 425 Fahrer begrenzt werden. 13 000 Besucher verfolgten das Motorsportspektakel. 200 Rennen wurden gefahren.

1998 waren es bereits 535 Fahrer aus 70 Vereinen. In einem Rennen mussten bereits 14 statt zuvor sieben Fahrzeuge an den Start gehen. Im Herbst 1998 waren es bereits 580 Fahrer und im Mai 1999 620 Fahrer.

Nach fünf Jahren hatte sich der Gaudi zur größten Stock-Car-Veranstaltung Europas gemausert.

Von Raik Mielke