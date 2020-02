Ob Tomaten, Petersilie oder Spinat: Biogemüse aus Bretwisch wächst dank warmer Füße

Bretwisch

In den Gewächshäusern des Biohofes von Hans-Joachim Kampe in Bretwisch hat der Frühling Einzug gehalten. Rund 1000 kräftige Tomatenpflanzen stehen in den großen Gewächshäusern bereit. Anfang März sollen die ersten Pflanzen in die Erde, wie Mitarbeiter Uwe Fock erzählt. Letztlich werden es insgesamt 2800 Pflanzen sein, die in der Gewächshausanlage stehen werden. „Wenn die Witterung weiterhin mitspielt, werden wir die ersten Tomaten wohl Ende Mai ernten können“, sagt Fock.

Möglich ist dies, weil die Gewächshäuser durch Photovoltaikanlage, Erdwärmepumpe und Fußbodenheizung warm gehalten werden. Seit 2014 wird auf dem Hof in dem Ort der Gemeinde Süderholz Gemüse angebaut. Seitdem arbeitet auch Uwe Fock dort, hat sozusagen den Hut auf. „ Tomaten sind unser Spezialgebiet“, sagt Fock.

Von Sibirischen Birnchen bis Green Zebra

Von kleinen Cherrytomaten bis hin zu großen Fleischtomaten: 34 verschiedene Sorten des gesunden Gemüses werden in diesem Jahr auf dem Hof angebaut. „Viele historische Sorten, wie Black Russian oder Bulgarische Orange, gehören dazu. Hauptsächlich sind es aber bunte Cherrytomaten“, berichtet Fock.

Die Nachtschattengewächse, beziehungsweise deren Früchte, sind auch sein Spezialgebiet. Er weiß, welche Sorte sich für welche Zubereitungsart eignet. Und auch welche Vorzüge jede einzelne Sorte hat. „Für Soßen empfehle ich beispielsweise die Agro – wenn sie rot ist plus drei Wochen“, sagt er. Wer die Früchte nicht gleich verzehren möchte, sei mit einer Wintertomate gut beraten, die in diesem Jahr erstmals in Bretwisch angebaut wird. Und wer gern mal etwas Ausgefallenes seinen Gästen auf den Tisch stellen möchte, greife zur Green Zebra oder dem Sibirischen Birnchen, einer sehr süßen Cherrytomate mit einem tollen Aroma.

Frisches Gemüse gibt es auch jetzt

Doch auch wenn in Bretwisch die Tomatenernte etwas früher beginnt als anderswo, noch dauert es bis dahin einige Monate. Noch stehen unter anderem Petersilie, Asia-Salat, Feldsalat, Rucola und Spinat in der 1400 Quadratmeter großen Gewächshausanlage. „Geerntet wird bei uns eigentlich beinahe das ganze Jahr etwas“, sagt der 65-Jährige. Radieschen beispielsweise würde die erste Ernte schon durch sein. „Ab kommender Woche schneiden wir Spinat“, erzählt er.

Der Großteil des Gemüses wird an Läden, Gastronomie- oder Cateringbetriebe in der Region geliefert. Verkauft wird das Gemüse aber auch von montags bis freitags auf dem Hof an Privatkunden. Sie können sich auch über das Internet, auf der Homepage des Hofes, ihren eigenen Gemüsekorb zusammenstellen und liefern lassen. Zahlreiches Lagergemüse, wie beispielsweise Kartoffeln, Wurzelpetersilie, Winterkohlrabi und Rote Bete, hält der Biohof auch jetzt bereit.

Freilandsaison wird vorbereitet

Im Schockraum sprießen die Paprika- und Salatpflanzen, die später im Freiland wachsen. Quelle: Anja Krüger

Und auch an die Freilandsaison wird in Bretwisch schon gedacht. „Gerade habe ich Paprika, Peperoni und Salate gesät“, erzählt Fock. Auch hier zahlt sich das Wärmesystem des Hofes aus. „Die Anzuchtschalen kommen in einen Schockraum“, erzählt er und zeigte auf eine Art Minigewächshaus.

Mit viel Wärme, hoher Luftfeuchtigkeit und einer speziellen Anzuchtlampe, die das Sonnenlicht simuliert, werden die Samen zum Keimen gebracht.

Die ersten Tomaten gehören dem Chef

Ebenso wird auf dem Biohof übrigens auch das Gros der 2800 Tomatenpflanzen vorgezogen. Nur ein paar wenigen würden zugekauft werden. „Dafür ziehen wir immer ein paar mehr für unsere Kleingärtner unter den Kunden“, berichtet Fock. Sie würden allerdings noch etwas Zeit haben, bis sie das heimische Gewächshaus bestücken können.

Das weiß Fock aus eigener Erfahrung. Denn auch in seiner Freizeit kann er das Gärtnern nicht lassen. Er hat selbst ein Gewächshaus, in dem jährlich an die 100 Tomatenpflanzen stehen. Allerdings, wie so ziemlich alle Kleingärtner auch, ohne Fußbodenheizung. Deshalb fiebert der Tomatenliebhaber auch zunächst der Ernte in den Gewächshäusern des Biohofes in Bretwisch entgegen. „Die ersten Früchte aber, die erntet immer Herr Kampe selbst“, erzählt Fock.

