Wittenhagen

Ein 60 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz ist am Montagmorgen bei einem Brand in Wittenhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er kurz vor 6 Uhr offenbar in einem verlassenen Haus in der Dorfstraße einen Grill entzündet. Dabei geriet das Feuer außer Kontrolle.

Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Elmenhorst und Abtshagen löschten den Brand. Der Mann erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Er wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht. Der Schaden an der Ruine wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Thomas Pult