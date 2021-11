Brandshagen

Nach der Einweihung des frisch renovierten Pfarrhauses soll der Ort mit Leben gefüllt werden. Ideen für Veranstaltungen wurden gesammelt, die jeden ansprechen sollen und woran sich die Gemeindemitglieder und Einwohner auch beteiligen können. Sowie die „Ofengespräche über Gott und die Welt“, die nun erstmals stattgefunden haben mit keinem geringeren lokalen Gast als der Rektorin der Universität.

Zum Auftakt mit Prof. Dr. Katharina Riedel war der Raum mit Nachbarn und Einwohnern der Gemeinde Sundhagen gut gefüllt. „Ich bin bereit für Experimente mit ungewissem Ausgang“, beginnt die Rektorin der Universität Greifswald in Bezug auf die Gesprächsrunde. Es soll kein bloßer Vortrag über ihre akademische und wissenschaftliche Laufbahn werden, sondern Themen ansprechen, die für Außenstehende vielleicht unbekannt, aber wissenswert und informativ sein können. Und darüber hinaus über die Mikrobiologin als Privatperson.

Aus dem fernen Süden in den hohen Norden: „Die Wahl ist mir leicht gefallen“

Seit zehn Jahren lebt die gebürtige Hessin nach einem Zwischenstopp in Greifswald in Brandshagen. „Hier hat einfach alles gestimmt. Die Natur in der Umgebung, die Nähe zum Bodden, das Haus. Ich bin in einem Dorf groß geworden und habe lange in Städten gelebt“, berichtet Prof. Dr. Riedel und ergänzt: „Ich mag das Ländliche, die Ruhe und den Garten.“

Aufgewachsen ist Riedel in Bayern. Die Schule, die sie besuchte, war in der Nähe eines bekannten Touristenmagnets. „Von den Fenstern aus, konnte man das Schloss Neuschwanstein sehen“, erzählt Riedel lachend. Nach dem Studium in München, der Habilitation in Zürich, ist sie 2011 nach Greifswald gezogen und übernahm den Lehrstuhl für Mikrobiologie. Vom weit entfernten Süden in den hohen Norden, denn: „Es waren zwei Stellen offen – in Braunschweig und Greifswald. Die Wahl ist mir leicht gefallen, weil ich der Natur verbunden bin und hier ist die Umgebung deutlich schöner“.

Natur inspirierte die Rektorin schon im Jugendalter

Einen speziellen Rückzugsort im Freien hat die Brandshagenerin in unmittelbarer Entfernung schnell für sich entdeckt. „Die kleine Bucht am jüdischen Friedhof ist eine Stelle, wo ich gerne den Blick aufs Wasser suche und die Gedanken schweifen lasse“.

Die Natur als Raum hat die Mikrobiologin im Alter von 15 Jahren bereits zu ihrem Berufswunsch inspiriert. „Mikroorganismen sind überall, es gibt keine sterilen, mikrobenfreien Flächen in der Natur. Die meisten verbinden Krankheitserreger mit Bakterien, aber sie helfen uns auch“, weiß Riedel. Nun ist die 53-Jährige seit April das Oberhaupt der Universität.

Zu ihren anstrebenden Innovationen und Ambitionen legt die neue Rektorin viel Wert darauf, ein Umfeld in der Uni zu schaffen, das Studium und Forschung mit Familie in Einklang bringt. „Ich selbst komme aus einer großen Familie, aber für Nachwuchs gab es während meiner wissenschaftlichen Laufbahn keinen passenden Moment. Um anderen diese Gedanken und Sorgen zu nehmen und Hemmnisse abzubauen, setzt sich die Universität ein und schafft weiterhin Möglichkeiten und Angebote, die ein Familienleben unterstützen“, erklärt Riedel.

Naturwissenschaft und Religion müssen sich nicht ausschließen

Die Einladung ins Pfarrhaus kam nicht überraschend. „Ich fand die Idee der Veranstaltung so toll, dass ich zugesagt habe. Es ist auch eine gute Gelegenheit, um Nachbarn und andere Gemeindemitglieder kennenzulernen“, beschreibt Riedel, die selbst schon ein paar Gottesdienste in der Kirche in Brandshagen besucht hat. „Ich bin in einer religiösen, kirchennahen Familie aufgewachsen. In meinen Augen müssen sich Naturwissenschaft und Religion nicht ausschließen. Bis auf die Schöpfungsgeschichte vielleicht“, so Riedel weiter.

Gründerinnen und Veranstalterinnen der neuen Gesprächsrunde „Ofengespräche“ Gudrun Haseloh und Nora Nübel freuen sich über den erfolgreichen Auftakt. Quelle: Christin Assmann

Darüber freuen sich die Organisatoren Gudrun Haseloh und Nora Nübel. „Wir wollten ein Forum schaffen, das es in dieser Form noch nicht gibt. Etwas Neues ausprobieren, Nachbarn kennenzulernen und mehr über interessante Persönlichkeiten, von denen man selbst oder über ihr Schaffen wenig weiß“, sagt Nübel und fährt fort: „Zum Weiterbilden, Diskutieren und um Dialoge anzustoßen – ein Ort, um zusammenzukommen.“

Ofengespräche über Gott und die Welt mit Thomas von Woedtke Am Donnerstag, den 11. November, findet um 19 Uhr im alten Pfarrhaus in Brandshagen die nächste Gesprächsrunde „Wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt …“ mit Pharmazeut und Plasmaforscher Thomas von Woedtke statt. Besucher werden von dem Brandshagener über ein neuartiges Therapieverfahren unter anderem zur Behandlung schlecht heilender Wunden informiert. Fragen, Anregungen und Austausch sind im Anschluss möglich. Denn nicht ein Vortrag soll den Abend bestimmen – ein gemeinsamer Dialog bei den „Ofengesprächen über Gott und die Welt“ ist Ziel des Programms. Es gilt das aktuelle Hygienekonzept.

Denn das Pfarrhaus solle für alle Menschen zugänglich sein. „Es gibt zu wenige Gesprächsräume, wo man auch mal diskutieren und seine Meinung offen aussprechen kann, auch wenn sie nicht von jedem geteilt wird. Denn Akzeptanz ist schließlich ein christlicher Grundsatz, auch wenn man anderer Meinung ist, bist du ein wertvoller Mensch“, betont die Organisatorin. „Wir wollen das Haus öffnen und ein Angebot in der Region schaffen, das auch die Gemeinde zusammen gestalten und wahrnehmen kann“, so Nübel weiter.

In Bezug auf die Rednerin der ersten Gesprächsrunde begründet Nübel die Wahl: „Sie ist meine Nachbarin und ich habe mir gedacht, dass sie viel interessantes Wissen und unbekannte Einblicke in die Universität und Forschung vermitteln kann. Es sind noch weitere Ofengespräche geplant, wir sind offen für jeden Redner.“

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das nächste Ofengespräch ist schon geplant und steht bevor. „Wir hoffen, dass es die Runde Anklang findet, die Leute gerne wieder kommen und es noch viele anregende Gespräche und Abende geben wird“, betonen beide Veranstalterinnen.

Von Christin Assmann