„Offene Gärten“: 17 grüne Oasen in Vorpommern-Rügen sind dabei

Grimmen

Eintauchen in grüne Refugien: Dazu lädt der Verein „Offene Gärten in MV“ für Anfang September ein. Zum fünften Mal in Folge organisiert er diese landesweite Aktion, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Ursprünglich für das zweite Juniwochenende geplant, werden ambitionierte Gartenfreunde die Pforten ihrer grünen Refugien jetzt am 5. und 6. September für Besucher öffnen.

„Landesweit sind mehr als 100 Teilnehmer dabei. In Vorpommern-Rügen werden an diesem Garten-Wochenende 17 grüne Oasen präsentiert“, teilt Vereinsvorsitzende Jutta mit.

Anzeige

Vom Privatgarten bis zur Schauanlage

Der besondere Reiz dieser Veranstaltung liege in der Vielfalt, unterstreicht Jutta Brandt. Es öffnen Privatgärten und Schauanlagen. Manche Gärtner haben ihr Herz an Rosen verloren, andere an Funkien. Die einen pflegen den Bauerngarten, andere einen ganzen Gutspark. Es gibt Kunst im Garten und Gärten, die selbst zum Kunstwerk herangewachsen sind. Immer mehr zu beobachten sei der Trend zum Naturgarten, der im Einklang mit der Umgebung und mit den Jahreszeiten gedeiht, so die Vereinsvorsitzende.

Weitere OZ+ Artikel

Reinberger gärtnern im Einklang mit der Natur

So ein Naturgarten mit zahlreichen Rosen und Stauden kann am ersten Septemberwochenende zum Beispiel in Reinberg in Augenschein genommen werden. Angelegt haben ihn Nicole Lasch und Ingo Wittmann auf ihrem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück direkt neben der Kirche, auf dem sich das ehemalige Schulhaus befindet. „Wir haben wenig Erde“, sagt Nicole Lasch und meint damit, dass Stauden, Obstbäume und Rasenflächen jeden Quadratzentimeter bedecken.

Zum zweiten Mal ist das Paar bei der Aktion „Offene Gärten“ dabei. „Im ersten Jahr kamen 450 Besucher“, erinnert sich die Gastgeberin. „Dass wir hier mitten in der Natur sein dürfen und die Möglichkeit haben, diesen Garten zu genießen, empfinde ich als hohes Gut.“ Ein Gartenglück, dass sie am 5. und 6. September wieder gern mit vielen Gästen teilen möchte.

Homepage hilft bei der Routenplanung

Zu den Teilnehmern in Vorpommern-Rügen gehören aber auch Gutsparks wie der in Hessenburg oder an der Wasserburg Schloss Divitz, der Klostergarten in Franzburg sowie der Pfarrgarten in Starkow. Auch der Bibelgarten in Barth, der Althersche Hof in Vorland sowie der Wildkräutererhaltungsgarten des Dorfvereins Helmuth Schröder im Marlower Ortsteil Völkshagen können in Augenschein genommen werden.

Wer am 5. und 6. September eine Gartentour durch Vorpommern-Rügen plant, findet dafür Hilfe im Internet. Auf der Homepage www.offene-gaerten-in-mv.de sind alle Teilnehmer mit einem Kurzporträt ihrer Gärten und ihren Angeboten zur Aktion gelistet.

Von Udo Burwitz