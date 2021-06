Offene Gärten: Zwischen Blütenmeer und Ruheoase

Dorow/Reinberg

Der Vorgarten der Familie Niebuhr in Dorow weist den Besucher eindeutig daraufhin: Hier bin ich richtig. Das Schild am offenen Tor mit dem Hinweis zur Aktion „Offene Gärten“ in MV könnte fast weggelassen werden. Ein Meer aus unterschiedlichen Blüten, Farben, Formen und Gerüchen lockt die Sinne. Und das ist erst der Anfang des Rundgangs. Jens Niebuhr, Gärtnermeister in der Fachrichtung Garten-und Landschaftsbau, weiß: „So ein Garten entwickelt sich und wird immer schöner mit der Zeit.“

Am Sonnabend kamen bereits 150 Besucher zum Anschauen vorbei. „Wir hatten auch schon Jahre, da sind pro Tag um die 400 Leute durch den Garten spaziert“, weiß Niebuhr. Für jeden Gast nimmt sich Niebuhr Zeit und erzählt, was vor Ihnen blüht und wie es am besten wächst und gedeiht. Tipps und Kniffe kennt der 33-Jährige reichlich, schließlich ist er mit diesem Garten aufgewachsen. „Das Haus wurde von unseren Vorfahren schon vor 1900 gebaut. In der Blumenwelle am Eingang stand früher ein Fischerhaus, ein Teich ging fast bis zur Auffahrt. Vor 12 Jahren wurde begonnen, Rabatten anzulegen, und seit drei Jahren ist alles harmonisch zusammen gewachsen.

Im Kräuter- und Gemüsebeet ist die Küchenpalette abgedeckt. Alles wird mit Bedacht gepflanzt, je nachdem was man so zum Kochen und Anschauen braucht. Auch nach der Bodenbeschaffenheit, Nährstoff- und Sonnenbedarf soll die Auswahl entschieden werden. Denn die Blumen und Sträucher sollen sich ja auch wohlfühlen. „Wir gucken, dass hauptsächlich einfache Pflanzen mit einfachen Blüten gesetzt werden, damit die Bienen auch gut ran kommen“, erklärt Niebuhr. Auch der Lauch darf für die Bienchen blühen. „Am Ende entscheidet ja auch das Auge, was einem gefällt und was gut zusammenpasst“, so Niebuhr weiter.

Im Gemüse-und Kräuterbeet findet alles Platz, was in der Küche gebraucht wird. Quelle: Christin Assmann

„Hier stehen Himmel und Hölle nebeneinander“

„Ich habe keinen Liebling. Pflanzen sind so vielseitig, die haben ganze Kontinente erobert. Ich könnte mich nicht festlegen“, sagt der Meistergärtner. An einem Beet mit Kornblumen sagt er: „Die mag ich so gern, weil die immer seltener am Feldrand zu sehen sind.“ Eine kuriose Besonderheit steht neben dem Weidenpavillon. „Hier stehen die sieben Söhne des Himmels neben dem Teufelskrückstock“, erklärt Niebuhr lachend.

Seit wie vielen Jahren die Tore bereits geöffnet werden, kann keiner sagen. Nur dass die Familie vor zwei Jahren pausiert hat, um sich auch in anderen Gärten umsehen zu können. Der Gutspark in Falkenhagen ist dem Gärtnermeister in guter Erinnerung geblieben. Und zum letzten Geburtstag gab es eine Führung durch die Herrenhäuser Gärten in Hannover. Das könnte als berufliche Weiterbildung angerechnet werden, doch das verschmilzt für den 33-Jährigen. „Das ist nicht nur ein Beruf für mich, sondern eine Berufung“, endet Niebuhr.

Ruheoase im Naturgarten hinter der alten Schule

Nicole Lasch (55) hat sich eine Ruheoase geschaffen, die sie in Reinberg ankommen ließ. Quelle: Christin Assmann

Kaffee, Kuchen, Kunsthandwerk, lauschige Plätzchen und Natur verbergen sich am Sonntag hinter den offenen Pforten der alten Schule in Reinberg. „Hier war vor 15 Jahren alles zugewuchert und nichts bewirtschaftet. Wir haben alles selbst angelegt und im Laufe der Jahre geguckt, wo ein schönes Plätzchen zum Entspannen, Frühstücken und Genießen entstehen kann“, erklärt Hobbygärtnerin Nicole Lasch.

Die alten, duftenden Rosen liebt Nicole Lasch besonders. Quelle: Christin Assmann

Immer wieder entstehe ein neues Beet, durch die Suche nach einer geeigneten Stelle für eine neue Rose oder Erdbeeren oder was die 55-Jährige neu entdeckt oder ihr in den Sinn kommt. „Ich liebe Rosen! Vor allem die duftenden, alten Rosen“, Wie viele in ihrem Garten stehen, weiß Lasch nicht aus dem Kopf. Aber darum gehe es ja auch nicht. Wenn sich in zwei Wochen alle Blüten öffnen, soll es wie in Dornröschens Garten aussehen.

„Das ist meine Ruheoase, meine Zuflucht, und das hat mich hier ankommen lassen“, erklärt Lasch. „Es ist jedes Jahr schön, zu sehen, wie sich die Natur aufrafft. Das gibt mir Beständigkeit und die Natur ist eine verlässliche Kraftquelle“, so Lasch weiter. Das Unkraut zupfen sei mehr meditative Arbeit, bei der Lasch und ihr Mann auch gerne mal die Zeit vergessen.

Vor drei Jahren hat die Norddeutsche auch ihre Gartentür zum ersten Mal geöffnet. „Wir sind früher auch herumgefahren und haben uns in schönen Garten umgesehen. Dann können wir das anderen auch gewähren. Und das Feedback ist so toll“, sagt die Hobbygärtnerin. Ihre Rabatten sind offener. Den Anspruch, alles perfekt zu machen, hat die gelernte Schifffahrtskauffrau nicht. Es soll schön sein.

Die Rosen und das verwunschene Ambiente haben beim letzten Besuch bei Nadja Klüter aus Greifswald Eindruck hinterlassen. „Ich liebe Rosen und war fasziniert von Nicoles alten, duftenden Sorten“, sagt Klüter. In diesem Jahr kommt die Künstlerin nicht nur als Besucherin. „Ich habe ein paar Arbeiten mitgebracht und bin zur Unterstützung hier“, so Klüter weiter. Denn Seidenmalerin ist sie schon seit 1996 und hat die „InterArt“ Ausstellungsreihe in Greifswald und 44 anderen Orten und Ländern organisiert. Denn das verbindet die beiden Frauen ebenfalls – der Passion zur Kunst.

Von Christin Assmann