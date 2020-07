Ohne Handy und Playstation: Tolle Ferien in Bremerhagen

Bremerhagen

„Hier in Bremerhagen einen Teil meiner Sommerferien zu verbringen, macht megaviel Spaß“ sagt Paulina Tolle, und man sieht es dem Mädchen an, dass sie das ernst meint. Eine Woche lang erlebte die Elfjährige aus Elmenhorst gemeinsam mit elf anderen Jungen und Mädchen aufregende und abwechslungsreiche Ferientage im Homeland Bremerhagen des Chamäleon-Vereins. Man erlebe viel, ist oft unterwegs und die Betreuer seien toll, bringt es Paulina auf den Punkt, was ihr am besten gefällt.

Doch für sie und alle anderen Teilnehmer des zweiten Durchgangs 2020 sind die erlebnisreichen Tage schon vorbei. Heute startet Durchgang Nummer drei, der letzte 2020. „Das Programm ist von Durchgang zu Durchgang immer ähnlich, ändert sich aber jährlich etwas“, sagt Simone Holtz, die im Chamäleon-Verein in der Verwaltung arbeitet, im Kindercamp aber als Betreuerin unterwegs ist.

Betreuerin: Kinder müssen etwas erleben

„Dieses Jahr ist für uns alle besonders und den Kindern merkt man die zurückliegenden Wochen mit sozialen Einschränkungen sehr an“, sagt Simone Holtz. Es sei extrem wichtig, dass sie jetzt rauskommen, etwas erleben, Kontakte haben.

Jeweils montags werde recht entspannt in das Camp gestartet, erzählt sie. Bungalows einrichten, den nahen Wald erstmals erkunden und abends Kennenlernspiele gehören dazu. Aber auch ein kleiner Ausflug: „Wir nutzen den tollen Spielplatz am Pommerndreieck“, sagt Simone Holtz. Aus dem Lehmbackofen gibt es anschließend Leckeres. Dienstag ist Zeit für Kreatives. Armbrust- und Bogenschießen stehen auf dem Programm, aber auch Fußball und Volleyball werden vormittags auf dem Gelände des ehemaligen Kreisschullandheimes gespielt.

Und dann startet ein Höhepunkt der Woche: Es geht nach Rügen. „Die Kinder können sich aussuchen, ob wir in den Dino- oder den Rügen-Park fahren. In diesem Jahr siegte bisher zweimal der Rügen-Erlebnispark in Gingst. Und noch etwas Besonderes hält der Dienstag parat: Mit dem Förster geht es abends in den Bremerhäger Forst. Revierförster Hendric Wojtek vermittelt dann Wissenswertes über Fledermäuse und andere nachtaktive Tiere und erzählt in der Jagdhütte auch schon mal die eine oder andere Gruselgeschichte.

Viele Aktivitäten

Langweilig wird es nicht beim Aktivcamp in Bremerhagen, denn am Mittwoch steht der nächste Ausflug an: Das historisch-technische Museum in Peenemünde auf Usedom wird besucht und abends können sich die mutigen Mädchen und Jungen beim Reitsportclub Elmenhorst 2008 e. V. aufs Pferd trauen. Pony Lord brachte alle wieder sicher zurück auf den Boden. Die Schatzsuche, die wohl bei keinem Ferienlager fehlen darf, und Segeln auf die Insel Rügen sind die Aktionen an den Donnerstagen 2020. Mit der vereinseigenen „Medusa“, die ihren Stammliegeplatz in Stahlbrode hat, geht es nach Gustow auf die andere Seite des Strelasunds.

„Das sind schon viele Aktivitäten, aber die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren haben trotzdem genügend Freiräume für sich, um sich miteinander zu beschäftigen und kennenzulernen“, ist Simone Holtz überzeugt. Handys, Playstation & Co. gibt es in den Ferienwochen nicht und auch kein Taschengeld, sodass die Souvenirshops unterwegs links liegen bleiben. „So sind die Jungen und Mädchen ein

Stück weit gleich, es gibt keinen Neid und sie müssen hier nichts beweisen“, sagt sie. Denn das Angebot des Chamäleon-Vereins richte sich hauptsächlich an Kinder aus sozial schwachen Familien und werde deshalb vom Landkreis Vorpommern-Rügen gefördert. „Aber wir haben hier eine gute Mischung von Kindern vor Ort, und sie kommen ganz klasse miteinander aus“, erzählt die Betreuerin.

Kinder kommen gern wieder

Das findet auch Kim Schulert aus Stralsund. Er war bereits beim allerersten Feriencamp des Chamäleon-Vereins in Bremerhagen dabei und kommt gern immer wieder. Sein Höhepunkt der Woche? Da will sich der Elfjährige nicht festlegen. „Es ist einfach alles toll.“

Und so wundert sie es auch nicht, dass die meisten Kids planen, im nächsten Jahr wiederzukommen. „Mal sehen, wie viele Durchgänge es dann sein werden“, sagt Simone Holtz. Bis zum nächsten Sommer müssen die Jungen und Mädchen aber gar nicht warten. Denn am 13. November startet das Gruselcamp in Bremerhagen für zwei Nächte.

