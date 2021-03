Ohne Termin zur Corona-Impfung: So hatten Stralsunder Senioren Erfolg 

Stralsund

Wer in Vorpommern-Rügen eine Corona-Impfung will, muss schnell sein – auch mit fast 90 Jahren. Diese Erfahrung machte Waltraud W. in der vergangenen Woche am Stralsunder Impfzentrum. Ihr Schwiegersohn Karl-Michael Meiss aus der Gemeinde Niepars hatte sich seit Wochen für einen Termin für die 87-Jährige eingesetzt. Über die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) eingerichtete Impfhotline hatte er keinen Erfolg. Der 63-Jährige gab jedoch nicht auf – und schrieb eine Mail direkt an das Impfzentrum.

Nieparser schrieb Brandbrief ans Impfzentrum: Schwiegermutter wird am selben Tag geimpft

Seine Anfrage klang dramatisch: „Muss ich damit rechnen, dass meine Schwiegermutter durch Unwissenheit über Nachrücker über ihre Impfung hinwegsterben muss, obwohl wir in 15 Minuten im Impfzentrum sein könnten“, schrieb Meiss. Noch am selben Tag meldete sich das Impfzentrum zurück. Aufgrund seiner Mail erhielt seine Schwiegermutter Waltraud W. noch am selben Tag einen Termin.

Dafür musste sie jedoch innerhalb einer Vorlaufzeit von 20 Minuten in Stralsund sein. „Sie hätte das alleine nie schaffen können“, sagt Meiss. Die 87-Jährige ist nicht mehr mobil. Sie kann kein Autofahren, Gehstrecken legt sie mit Rollator zurück. Doch die ehemalige Buchhändlerin kann sich auf ihre Familie verlassen. Tochter und Schwiegersohn, beide selbst um die 60 Jahre, chauffierten sie in kürzester Zeit zum Impfzentrum auf dem SIC-Gelände. Dort erhielt sie ihre Erstimpfung mit dem Biontech/Pfizer-Präparat.

Corona gefährdet besonders ältere Menschen Wie wichtig der Impfschutz für die älteren Menschen in MV ist, zeigt ein Blick auf die Sterblichkeitsrate. In Vorpommern-Rügen wurden in der Altersgruppe der „Über-80-Jährigen“ seit Pandemiebeginn bisher 254 Corona-Fälle erfasst, davon sind 44 mit Corona gestorben. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 17,32 Prozent. In Vorpommern-Greifswald wurden in der selben Altersgruppe bisher 841 Fälle registriert, davon sind 121 gestorben. Die Sterblichkeit liegt bei 14,39 Prozent. Landesweit liegt die Sterblichkeitsrate bei den Über-80-Jährigen bei 15,88 Prozent, in der Altersgruppe von 60 bis 79 Jahre bei 4,64 Prozent. Noch keine Corona-Toten gab es landesweit unter Menschen im Alter von 0 bis 34 Jahren.

Lange Nachrücker-Liste in Vorpommern-Rügen

Zwar rät Olaf Manzke, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, von solchen Spontan-Aktionen ab, dennoch profitieren immer mehr Menschen im Ostseekreis von der sogenannten Nachrücker-Liste. „Diese wird täglich von einem Arzt aktualisiert“, erklärt Manzke. Mittlerweile würden sich mehrere hundert Namen darauf befinden.

Dabei handelt es sich um Menschen, die laut bundesweit gültiger Impfverordnung zur Gruppen mit höchster Priorität gehören – wie die Über-80-Jährigen. „Es gibt auch Leute, die ihren Impftermin verpasst haben. Die stehen auch darauf.“ Rund drei Prozent der Bürger in Vorpommern-Rügen hätten bereits Erst- und Zweitimpfung erhalten. Ähnlich sieht es landesweit aus.

Keine Nachrücker-Liste in Vorpommern-Greifswald

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es laut Sprecher Achim Froitzheim hingegen keine „Nachrücker-Liste“. Aber auch hier trifft ein Arzt notfalls Entscheidungen über „überschüssige Impfdosen“. Impfwillige, die „spontan“ und ohne Anmeldung über das zentrale Call-Center des Landes beim Greifswalder Impfzentrum vorstellig werden, haben jedoch keine Chance auf eine Impfung.

„Sie werden höflich gebeten, beim Call-Center in Schwerin an zentraler Stelle anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Dann werden sie vorgebucht und erhalten zum festgelegten Termin auch pünktlich ihre Impfung“, heißt es. Werden Termine in Greifswald nicht wahrgenommen, bleibt dennoch keine zeitweilig vakant gewordene Impfdosis „übrig“. Die Mitarbeiter des jeweiligen Impfzentrums würden in solchen Fällen zunächst innerhalb der ersten Kategorie nach Menschen, die noch eine Impfung benötigen, suchen.

Wie Waltraud W. ihre Schnell-Impfung erlebte

„Im ersten Moment war ich schockiert“, sagt Waltraud W. über ihre rasche Impfung. „Wochenlang ging es nicht voran mit den Terminen, dann ging es für mich ganz schnell.“ Diesen Aspekt fand die 87-Jährige im Nachhinein sogar gut. „So konnte ich gar nicht über Nebenwirkungen nachdenken“, sagt sie. Vor Ort präsentierte sich der Familie folgendes Bild: Im Impfzentrum wurde sehr strukturiert gearbeitet. Die Bundeswehrsoldaten gaben den Takt vor.

Empfang im Foyer des Impfzentrums: Die Soldaten (v.r.n.l.) Pawel Zwigun (Hauptfeldwebel), Tom Könnecke (Stabsunteroffizier) und Amar Doljaku (Stabsunteroffizier) nehmen die Daten der Impflinge auf. Quelle: Christian Rödel

Auf mehreren Impfstraßen wurden Impflinge von Ärzten und Schwestern umsorgt. „Es gab einen kleinen Auflauf. Da es Übermengen gab, waren wir nicht die einzigen Nachrücker“, beschreibt Karl-Michael Meiss die Situation. Er kümmerte sich um die Anmeldung. „Die Jüngeren bekamen Astra, wir Älteren Biontech“, sagt Waltraud W. „Der Ablauf war unkompliziert“, sagt sie. „Wenn man so alt ist wie ich, hat man aber auch viel erlebt. Die Impfung war wie jede andere Impfung auch.“

Impfeinladungen für Ü-80-Senioren bei „M“ angekommen

Dass Landrat Stefan Kerth (SPD) als jüngerer Mensch auch geimpft ist, findet sie nicht problematisch. „Zum früheren Zeitpunkt war es vermutlich weniger gut organisiert“, sagt sie. „Wenn man den Impfstoff wirklich hätte wegwerfen müssen, wäre das schlimmer gewesen.“ Sie selbst hätte nun von den Übermengen profitiert. Schwiegersohn Meiss bewertet den Vorfall kritischer. „Wir als Pflegende wurden nicht geimpft. Wir wollten uns nicht vordrängeln und hätten auch noch Nachbarn benennen können, die ebenfalls zu den Ü-80-Senioren zählen.

Herr Kerth hätte gleichfalls so handeln müssen“, sagt Meiss – und prangert in seiner Mail weiterhin Korruptionsverdacht an. Denn die Frustration im Kampf um einen Impftermin war groß. Besonders ärgerlich empfand er die landesweite Impfhotline. Erst nach einstündiger Wartezeit nahm jemand ab, dann wurde er mit „Allgemeinplätzen abgespeist“. „Man sagte mir, sie wären erst bei K“, so Meiss. „Wie bei Kerth.“ Laut OZ-Informationen ist man am Dienstag landesweit bereits bei „M“ angekommen. Über das Callcenter würden jedoch nur Termine für Impfberechtigte vergeben, eine Impfberatung findet nicht statt. Auch auf die Nachrückerliste kommt man über das Callcenter nicht.

Auch 70-Jährige können hoffen: Doch Impfhotline gerät unter Druck

Durch den hohen Gebrauch der Hotline mussten Impflinge bereits in der vergangenen Woche lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Lage verschärfte sich Anfang der Woche noch. Hintergrund ist der massive Anstieg an möglichen Impfberechtigten. Laut Lagus zählen seit Montag in MV auch Personen dazu, die laut Impfverordnung zur Gruppe mit hoher Priorität gehören.

„Auch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege sowie an Grund- und Förderschulen tätig sind, können beispielsweise geimpft werden“, sagt Gunnar Bauer, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Gesundheitsministerium. „Die Nachfrage nach Impfterminen an der Hotline ist allgemein groß und deutlich gestiegen.“ Auch die „Über-70-Jährigen“ würden zu der Gruppe zählen, sobald sie eine Impfeinladung haben. Auch wichtige Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Menschen – wie Karl-Michael Meiss, der mit seiner Frau die Schwiegermutter pflegt – könnten davon zeitnah profitieren.

Stralsunder Senior wurde spontan am selben Tag geimpft wie Landrat Kerth

Der Stralsunder Benno Behrendt wurde auch spontan geimpft – und verteidigt die Impfstrategie des Landkreises. Der Senior hatte seine Impfeinladung am 12. Januar bekommen und begab sich gleich am späten Nachmittag ins Impfzentrum. Ihm wurde – genau wie Landrat Kerth an diesem Tag– eine überschüssige Biontech-Spritze verpasst. Erst Wochen später wurde die frühe Impfung des Landrates bekannt – und löste eine landesweite Debatte um „Impfdrängelei“ aus.

Behrendt nimmt den Landrat in Schutz. Ursprünglich wollte er sich nur vor Ort erkundigen, wann er zur Impfung kommen soll. „Die Ärzte freuten sich aber über einen Patienten, damit der Impfstoff noch einen guten Zweck erfüllt“, schildert Behrendt die Situation. „Für mich gibt es keinen Grund zur Aufregung. Landrat Kerth bewies Courage, die vielen fehlt“, so Behrendt. Der Stralsunder äußert einen anderen Verdacht: „Ehrlichkeit wird bestraft, die Wahl steht bevor“, so Behrendt.

Impfhotline wird für Rentner zur Kostenfalle

Spontan musste auch der 84-jährige Manfred S. am vergangenen Freitag sein. Das Team des Impfzentrums hatte den Stralsunder am Vormittag kontaktiert. „Man hat uns morgens aus dem Bett geholt“, sagt er. „Meine Frau und ich bekamen kurzfristig einen Termin außerhalb der Reihe. Den haben wir natürlich wahrgenommen.“ Darauf hätten er und seine 92-jährige Frau lange gewartet gehabt. Eine schriftliche Impfeinladung hätten sie jedoch noch nicht gehabt. Wie genau sie ausgewählt wurden, konnte Manfred S. nicht erklären.

„Kurios ist, dass sie uns am Montag erneut für die Erstimpfung angerufen haben. Die hatten wir dann ja schon“, sagt der 84-Jährige. Daraufhin sei er nochmals zum Impfzentrum gefahren. „Über die Hotline sollte ich einen Termin für die Zweitimpfung vereinbaren.“ Doch das hätte nicht funktioniert. 72 Minuten steckte er ergebnislos in der Warteschleife. Da er mit einem Prepaid-Handy anrief, wurde es für ihn ein teures Gespräch. „51 Euro sind angefallen“, sagt S. „Im Zentrum haben sie einen Termin für mich gemacht“, sagt S. Bei den Kosten hätten sie ihm jedoch nicht helfen können.

Von Kay Steinke