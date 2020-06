Ohrenärztin aus Grimmen verweigert 83-Jähriger die Behandlung

Grimmen

Rüdiger Klaffke ist fassungslos. Seine Mutter – immerhin 83 Jahre alt – ist bei der Grimmener HNO-Ärztin abgewiesen worden. Ein triftiger Grund dafür sei weder ihr noch später Rüdiger Klaffke genannt worden, berichtet der entrüstete Mann am Telefon.

Rüdiger Klaffke schildert die Odyssee seiner Mutter: Es ist Montag. Als Rüdiger Klaffkes Mutter aufsteht, plagen sie heftige Ohrenschmerzen. Da der Montag der einzige Tag in der Woche ist, an dem die HNO-Ärztin Dipl.-Med. Angelika von Schütz Sprechstunden anbietet, macht sich die Seniorin gleich am frühen Morgen auf den Weg zur Praxis im Ärztehaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße. „Für meine Mutter ist das eine große Herausforderung. In ihrem Alter ist sie natürlich nicht mehr ganz fit, auf einen Rollator angewiesen“, erzählt Klaffke.

Keine Hilfe trotz eines leeren Wartezimmers

Dennoch: Seine Mutter nimmt den beschwerlichen Weg auf sich und ist pünktlich um 8 Uhr – zum Beginn der Sprechzeit – in der Praxis. Im Wartezimmer ist kein Mensch. Behandelt wird die Seniorin trotzdem nicht. Die Schwester schickt sie wieder nach Hause – trotz der Schmerzen, die Klaffkes Mutter plagen. „Ich war später selbst in der Praxis – nachdem meine Mutter mich angerufen und mir die Geschichte erzählt hat. Warum sich dort nicht um sie gekümmert wurde, sie nicht untersucht wurde, konnte man mir da auch nicht wirklich erklären“, erzählt Rüdiger Klaffke.

„Wir wissen nicht, worum es geht“

Die Nachfrage in der Praxis gestaltet sich auch für die OSTSEE-ZEITUNG schwierig. Ist der Montag verstrichen, besteht lediglich von Dienstag bis Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr die Möglichkeit, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Am Mittwochmorgen bleiben sämtliche Versuche ergebnislos. Entweder ist ein Besetztzeichen zu hören oder aber es nimmt niemand ab.

Nach 9 Uhr weist der Anrufbeantworter darauf hin, dass lediglich von 8 bis 9 Uhr jemand in der Praxis zu erreichen ist. Am Donnerstag nimmt eine Schwester dann doch den Hörer ab. Zum dem Thema möchte sie zunächst mit der Ärztin Rücksprache halten, die allerdings nur am Montag in der Praxis sei. Die Schwester vertröstet bis zum nächsten Sprechtag.

Sie hält ihr Wort und sprach mit Dr. Angelika von Schütz. Nachdem das Freizeichen des Telefons auch an diesem Montagvormittag mehrere Male ergebnislos klingelt und niemand abnimmt, lautet das Statement der HNO-Ärztin, das die Schwester ausrichten soll: „Wir wissen nicht worum es geht, und es gibt keine Stellungnahme zu dem Thema.“

Immerhin die Schwester wünscht uns daraufhin noch einen schönen Tag, bevor sie den Hörer auflegt. Wir wünschen uns hingegen, dass wir niemals Ohrenschmerzen bekommen und auf eine Behandlung in der Praxis angewiesen sind.

Von Anja Krüger und Carolin Riemer