Olaf Micheel: Der Mann der Trinwillershagen weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat

Er hat jahrzehntelang den Neujahrsempfang des Landkreises ausgerichtet, den einstigen US-Präsidenten George W. Bush und mehrmals Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast gehabt, holt namhafte Künstler auf die Bühne seiner Gaststätte „Zu den Linden“ in Trinwillershagen. Und doch ist Olaf Micheel, der die Lokalität seit mittlerweile 30 Jahren betreibt, überhaupt nicht „abgehoben“.

Nach dem Hinfallen aufstehen, Krone richten und weitermachen: Nach diesem Motto kämpfte er sich durch drei Jahrzehnte. Auf der einen Seite sorgt der heute 51-Jährige in dieser Zeit mit seinem Wildschwein á la Bush für weltweite Schlagzeilen, die ihn geschäftlich voranbringen. Aber auch viele Knüppel sind ihm zwischen die Beine geschmissen worden, wie er sagt. Aber er lässt sich nicht in die Knie zwingen, nicht von Misserfolgen, nicht von bürokratischen Hürden, nicht von privaten Tiefschlägen und auch nicht von Corona. Micheel ist durch und durch Optimist, sein wichtigstes Kapital, wie er meint.

Vom Bäckergesellen zum Gastronomen in nur drei Jahren

Olaf Micheel ist gerade mal 21 Jahre alt, als er sich selbstständig macht. Zuvor, damals noch zu DDR-Zeiten, hat er die Lokalität als Betriebsleiter geführt. Schon damals ist Trinwillershagen kein unbekannter Ort. Die LPG-Pflanzenproduktion „Rotes Banner“, zu der auch das Kulturhaus mit Gaststätte und großem Saal gehört, gilt seinerzeit als Musterbetrieb. Bis zu 1000 Menschen arbeiten dort insgesamt. „Die Mitarbeiter des Kulturhauses waren zum per 31. März 1991 gekündigt worden“, weiß Micheel noch heute.

Doch Micheel will nicht die Tür für immer schließen. Denn für ihn ist es nicht einfach ein Arbeitsplatz gewesen. „Ich fand es schon als Kind toll, Gäste der Familie zu bedienen“, erzählt er. Doch sein Vater macht ihm zunächst einen Strich durch seinen Plan, in der Gastronomie zu lernen. Eine Bieridee! Beim gemeinsamen Feierabendbier beschließen der Vater und ein befreundeter Bäckermeister: Der Jung wird Facharbeiter für Lebensmitteltechnik – Fachrichtung Bäckerei, wie die Berufsbezeichnung damals heißt.

Der jugendliche Olaf Micheel fügt sich dem Willen seines Vaters. „Nach der Ausbildung habe ich aber meinem Meister gesagt, dass ich nicht weiter als Bäcker arbeiten will“, erinnert er sich zurück. Er wechselt in die LPG. „Beim Einstellungsgespräch habe ich gebeten, dass man mich fordern soll. Haben sie gemacht, mich zur Betriebsakademie nach Stralsund geschickt. Ich war damals 19, die anderen in meiner Klasse um die 40 Jahre alt“, macht er deutlich, dass sein Werdegang schon damals alles andere als normal verlaufen ist. Mit dem Meistertitel in der Tasche wird er schließlich in der LPG „Rotes Banner“ als Leiter der Gaststätte eingesetzt, die ihm heute gehört.

Drei Jahrzehnte voller Erfolg, aber auch Hürden

Dass der damals 21-Jährige das Kulturhaus als Selbstständiger weiterführen möchte, stößt bei seinen Eltern nicht gerade auf Begeisterung. Zu viel Angst haben sie, dass das Vorhaben scheitert, ihr Sohn in Existenznot geraten könnte. „Mein Opa, er war Schmied, hat mich aber bestärkt und unterstützt“, erzählt Micheel. Er unterschreibt den Pachtvertrag für das Objekt. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin und Schwägerin in spe stürzt er sich in die Arbeit. An die erste Hochzeit, die er ausrichten darf, erinnert er sich noch heute. „Die Leute sind noch immer verheiratet“, weiß er. Die ersten vier Jahre laufen gut. Das Paar hat sein Auskommen. Bis er sich 1995 entscheiden muss: Kaufen oder gehen. Wie schon 1991 entscheidet sich Micheel, die Gaststätte nicht aufzugeben, kauft sie. „Fürs Aufgeben hatte ich schon zu viel investiert – vor allem Herzblut“, sagt er.

Ein Jahr später investiert er in eine moderne Kegelbahn – eine der modernsten seinerzeit. Im Saal geben sich Künstler wie Frank Schöbel oder Jürgen Drews die Ehre, große Feste werden gefeiert. „Die ersten Jahre liefen richtig gut“, sagt Micheel. 2004 kauft er schließlich das ehemalige Bürogebäude der LPG, baut es in den beiden darauffolgenden Jahren um, richtet Zimmer und Appartements ein.

Kurzzeitig Schlossherr

2006 dann guckt die Welt auf den Gastwirt – als der damalige US-Präsident Bush auf Einladung der Bundeskanzlerin seinen Besuch ankündigt und tatsächlich auch erscheint. Wochenlanger Trubel um den Ort und den Gastwirt geben dem Kulturhaus Aufwind, der noch Jahre nach dem Besuch des Texaners anhält. Das Geld, das Micheel verdient, investiert er in sein Geschäft. Er kauft auch das ehemalige Ledigenwohnheim der einstigen LPG, baut es zur Anlage für betreutes Wohnen um.

Und er erfüllt sich 2012 einen Kindheitstraum. Er pachtet das Schloss in Schlemmin, das seit 2002 als Schlosshotel betrieben worden ist. Micheel ist in dem Ort aufgewachsen, hat als Junge schon davon geträumt, „Schlossherr“ zu sein. Der Traum hält keine drei Jahre. „2015 im Herbst stand ein Anwalt mit der Zwangsbestellung vor mir. Ende 2015 ist der Traum ausgeträumt.“

Micheel steckt seine Idee in die Gaststätte „Zu den Linden“ in Trinwillershagen. Künstler wie Kerstin Ott sorgen für einen ausverkauften Saal. Das Wildschwein á la Bush und seine Bush-Terrasse locken zahlreiche Gäste in die Gaststätte. „2019 war mein bestes Geschäftsjahr. Und dann kam Corona“, sagt Micheel. Sämtliche Veranstaltungen brechen dem Gastronomen im vergangenen Jahr weg. Auch in diesem Jahr werde es keine geben, ist er sich sicher. „Und auch nach Corona werden wir es schwer haben“, sagt er. Aber er wolle nicht jammern. „Ich denke, dass das Jahr 2021 den einen oder anderen Gastronomen in die Knie zwingen wird. Wer sich kein ordentliches Polster zugelegt hat, geht zugrunde“, fügt er hinzu.

Der Privatmensch

Sein Polster reiche noch. Und so kann Olaf Micheel nach all den Höhen und Tiefen einen Gang zurückschalten. „Obwohl ich das schon nach meiner Krankheit gemacht habe“, lässt er durchblicken. Groß ausholen möchte er zu dem Thema nicht. Nur so viel: Er besiegte Krebs. Seine Frau Sandra hat ihm in der Zeit den Rücken freigehalten, ihm viel Arbeit abgenommen, und tut es noch.

„Ich bin Sandra sehr dankbar dafür“, sagt der zweifache Vater. Einst hat sie für ihn gejobbt, so hat er sie kennengelernt. „Und irgendwann hat es gefunkt“, sagt er und lächelt. Aus dem Funken ist Liebe geworden. Ihre gemeinsame Tochter Marta ist mittlerweile zehn Jahre alt, seine Tochter Annabell aus erster Ehe wird 18. Ende 2012 hat Olaf Micheel seine Sandra geheiratet, „eine Märchenhochzeit“, wie er sagt.

Sandra und Olaf Micheel sind Jäger, ein Hobby, das sie teilen. Und sie züchten Federvieh – Olaf Tauben, Sandra Hühner. „Es müssten insgesamt rund 150 Tauben sein, die ich habe“, erzählt der 51-Jährige. Seine Brieftauben würden an Wettflügen teilnehmen. Außerdem beleben King- und Trommeltauben seinen Schlag, den er in Schlemmin hat.

Micheel genießt die Corona-Ruhe. Noch! „Aber ich wünsche mir auch, dass irgendwann wieder ein Stück weit Normalität einkehrt“, sagt er. Denn auch jetzt nicht möchte er die Gaststätte „Zu den Linden“ für immer schließen. „Mit großer Demut schaue ich zurück und möchte mich bei meiner Familie, Freunden, meinen Angestellten und Gästen für die jahrelange Treue bedanken“, sagt er abschließend.

