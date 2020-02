Olaf Schmidt: „Im Ortsteil Gransebieth geht es wieder voran“ 

Kirch Baggendorf

Der Haushalt der Gemeinde Gransebieth für das Jahr 2020 ist beschlossene Sache. Das Ziel von Neu-Bürgermeister Olaf Schmidt (Wähler für Gransebieth) und den gewählten Gemeindevertretern ist es, das Geschäftsjahr mit einer schwarzen Null zu verlassen. Zahlreiche Leute aus der Gemeinde verfolgten den öffentlichen Teil der Sitzung und informierten sich zu diversen Projekten der kommenden Monate. Olaf Schmidt zieht gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG nach den ersten Monaten seiner Amtszeit ein überaus positives Resümee und erklärt, wie der Plan für die kommenden zwei Jahre aussieht.

Der Haushalt wurde beschlossen – wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?

Wir haben lange darüber debattiert und sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Wir haben uns vorgenommen in zwei Jahren schuldenfrei zu sein. Dieses Jahr wollen wir aus finanzieller Sicht mit einer „schwarzen Null“ verlassen und hierbei Schulden abbauen. Unserer Auffassung nach ist dies der richtige Weg, um in Zukunft auch wieder in die Gemeinde investieren zu können.

Im Wahlkampf lag Ihnen vor allem die Belebung des Ortsteils Gransebieth am Herzen? Konnten Sie diesbezüglich bereits Erfolge verzeichnen?

Ja, im Ortsteil Gransebieth geht es wieder voran. Mein persönliches Ziel war es den Ortsteil wieder mehr in die Gemeinde zu integrieren. Darum wird unser großes Sommerfest der Gemeinde am 1. August auch dort stattfinden. Wir bringen uns hierbei als in das 70. Jubiläum des SV 1950 Gransebieth mit ein. Es wollen das Fest richtig groß aufziehen.

Welche Rolle spielt hierbei das Engagement des SV 1950 Gransebieth und wie reagieren Sie auf die geäußerten Bitte um finanzielle Unterstützung?

Eine enorm wichtige Rolle. Ich bin begeistert, dass Vertreter des Vereins nun auch zum öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung kamen und uns zum einen die Arbeit des Vereins vorstellten, aber zugleich auch klar ansprachen, wo der Schuh noch drück. Wie wir erfuhren, war der Verein vor rund einem Jahr mit 20 Mitgliedern, darunter 13 aktiven Fußballern kurz vor der Auflösung. Durch das große Engagement der Mitglieder ist nun wieder Leben in den Traditionsverein eingekehrt. Sie haben 40 Mitglieder und sogar eine Frauen-Fußballmannschaft gegründet.

Sie wollen den Verein, aber auch das Dorfleben im Ortsteil Gransebieth wieder voran bringen und dies wollen wir natürlich bestmöglich unterstützen. Am 7. März wird ein Subbotnik stattfinden. Das Vereinsgelände, aber auch Teile der Ortschaft sollen an diesem Tag auf Vordermann gebracht werden. Eine super Aktion des Vereins. Nicht zuletzt deswegen haben wir uns nun auch kurzfristig dazu entschlossen, dem Verein in einer wirtschaftlich schwierigen Situation finanziell unter die Arme zu greifen.

Es wird in naher Zukunft weiterführende Gespräche geben. Hierbei wird es im Speziellen um die Projekte des Vereins und die Bedingungen auf dem Sportgelände gehen.

Was können Sie zu den Schlagworten „Tempolimit“, „Straßensanierung“ und „Straßenbeleuchtung“ sagen?

Es ist uns gelungen für den Ortsteil Zarrentin ein Tempolimit von 70 Kilometern in der Stunde durchzusetzen. Zudem wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und im Bereich der Feuerwehr und der angrenzenden Bushaltestelle das Tempo auf 50 reduzieren.

Sicher ist bereits, dass wir die Straße in der Nähe des Freibads in Kirch Baggendorf sanieren werden. Diese ist in einem sehr schlechten Zustand – hier besteht unbedingt Handlungsbedarf. Zudem werden wir prüfen, was wir in Sachen „Erneuerung der Straßenbeleuchtung“ in diesem Ortsteil machen können.

Von Raik Mielke