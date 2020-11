Ominöser Fund in Wald nahe Grimmen

Grimmen

Einen ominösen Fund machten aufmerksame Menschen am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr. In einer Waldeinfahrt zwischen Grammendorf und Deyelsdorf entdeckten sie ein Paar Damenstiefel und Unterwäsche, die augenscheinlich ebenfalls von einer Frau stammt. Sie informierten umgehend die Polizei von dem ungewöhnlichen Fund.

Fährtenhund sollte Spur aufnehmen

Auch die Polizisten aus dem Revier in Grimmen nahmen die Entdeckung sehr ernst. Sie verschafften sich zunächst vor Ort einen Überblick über die Lage, konnten jedoch keinen Menschen in dem Waldstück ausmachen. Daraufhin forderten die Polizisten einen Fährtenhund an, um eine Straftat ausschließen zu können. Der Hund konnte jedoch keine Spur aufnehmen.

Im Hintergrund prüften die Beamten, ob es aktuell Vermisstenmeldung gibt. Das sei jedoch nicht der Fall. Nun gehen die Polizisten nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich von einer „illegalen Müllentsorgung“ aus. Die Kleidungsstücke wurden von den Beamten sichergestellt. Der Einsatz beschäftigte sie zwischen 19.30 und 2 Uhr.

