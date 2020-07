Grimmen/Horst

Vom 20. bis 24. Juli bietet das Opernale Institut für Musik und Theater in Vorpommern nach der Corona-Zwangspause wieder einen kostenfreien Ferienworkshop für Jungen und Mädchen an. Täglich von 9 bis 13 Uhr können dann im Bürgersaal von Horst zehn Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren tolle Dinge, wie Masken und Tiere, gestalten.

Natürlich werden die Corona-Regeln eingehalten. Jeder sitzt an einem eigenen Tisch in gebotenem Abstand zu den anderen. Die Bildende Künstlerin Ute Gallmeister leitet den Workshop. Es gibt ausreichend Pausen an der frischen Luft und eine Versorgung zum zweiten Frühstück und zum Mittagessen.

Anzeige

Projekt seit 2020

Eine Anmeldung – wie es die Corona-Verordnung vorsieht – mit Namen, Adresse und der Telefonnummer ist per E-Mail unter projekt@opernale.de; Betreff: Schreiadler-Workshop in Horst – unbedingt erforderlich.

Weitere OZ+ Artikel

An Kultur teilhaben und selbst kreativ tätig werden, ist das Motto des dreijährigen Bildungs-Projekts „Der Schreiadler als Opernheld“ des Opernale Instituts. Begonnen wurde es Anfang 2020 im Rahmen des Programms „Künste öffnen Welten“ des Bundesverbandes für kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Bündnispartner sind die Grundschule in Brandshagen und der Kita Verein Wirbelwind e.V. in Sundhagen. Bereits im Winter gab es einen Workshop in Brandshagen.

Von Almut Jaekel