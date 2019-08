Jager

Henriette Sehmsdorf und Hans-Henning Bär – die Opernale-Macher leben mit ihrer Familie in Jager. Das kleine Dorf in Sundhagen ist damit das Zentrum des Vereins, der sich mit seiner Gründung 2010 das Ziel gesetzt hat, Oper aufs platte Land zu bringen.

Zur Galerie Das kleine Dorf Jager wird geprägt von der Kapelle, der Opernale und dem Zusammengehörigkeitsgefühl.

Seitdem haben die künstlerische Leiterin Sehmsdorf und der Opernale- Vereinsvorsitzende Bär und ihr Team viel geschafft, hin und wieder (finanzielle) Rückschläge in Kauf nehmen müssen und starten in wenigen Tagen mit dem diesjährigen Opernale-Festival „Clanga pomarina. Die Schreiadleroper“. Die Premiere ist am 10. August um 19 Uhr im Vogelpark Marlow, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Opernale-Termine Das Opernale Festival „Clanga Pomerania. Die Schreiadleroper“ ist in diesem Jahr an folgenden Orten zu erleben: Sonnaben, 10.08. 19 Uhr Vogelpark Marlow Freitag, 16.08. 20 Uhr Pferdestall in Kirchdorf ( Sundhagen) Sonnabend, 17.08. 20 Uhr Kirche Starkow bei Velgast Sonntag, 18.08. 17 Uhr Klanghaus am See, Klein Jasedow Freitag, 23.08. 20 Uhr Kirche Nehringen bei Grammendorf Sonnabend, 24.08. 20 Uhr Peter-Tucholski-Haus, Loitz Sonntag, 25.08. 15 Uhr SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden Grimmen Freitag, 30.08. 20 Uhr Schloss Kummerow Sonnabend, 31.08. 20 Uhr Landhof Trittelwitz bei Schönfeld Sonntag, 01.09. 16 Uhr Burg Klempenow bei Breest Donnerstag, 05.09. 20 Uhr Gutshaus Stolpe, Stolpe an der Peene Freitag, 06.09. 20 Uhr Kloster Ribnitz, Ribnitz-Damgarten Sonnabend, 07.09. 20 Uhr Pommersches Landesmuseum, Greifswald

Das Opernfestival im ländlichen Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, ist damit das Herzstück des Opernale Instituts, das sich als Kompetenzzentrum versteht. „Es bietet Musiktheater jedes Jahr neu, professionell, überraschend und auf Tour durch Vorpommern. Dabei ist es uns ein Anliegen, die ausgewählten Spielorte nicht nur temporär zu beleben, sondern die Arbeit der lokalen Kulturakteure zu unterstützen“, sagen Sehmsdorf und Bär.

Lesen Sie weiter in Dorfgeschichten Jager:

* Ein Dorf mit Kapelle, Opernale und vielen Begegnungen

* Höfe in Jager noch heute erhalten

Almut Jaekel