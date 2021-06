PCR-Tests für den Urlaub: Wo Sie ihn auf Rügen und in Stralsund bekommen

Rügen/Stralsund

Die Vorfreude steigt: Die Urlaubssaison und das Reisen ins Ausland ist dank der sinkenden Corona-Zahlen vielerorts wieder möglich. Doch für die Einreise beispielsweise nach Griechenland, Spanien, Italien oder Portugal darf eines nicht fehlen: der negative PCR-Test.

Doch wo bekomme ich einen solchen anerkannten Nasen-Rachen-Abstrich her? Die OSTSEE-ZEITUNG hat einen Überblick über die Angebote im Kreis Vorpommern-Rügen zusammengestellt und erklärt, was die Tests jeweils kosten und wie man sich anmelden kann.

Private PCR-Tests in Stralsund

Corona-Testzentrum Helios Kliniken Stralsund (Krankenhaus West)

Adresse: Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund

Anmeldung: Alle Tests ohne Anmeldung – mit Wartezeiten ist zu rechnen, bei Fragen Tel. 038 31 / 3 50

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr

Preis: 150 Euro

Ergebnis: in circa 24 Stunden als Online-Code

Corona-Testzentrum im Strelapark Stralsund

Adresse: Grünhufer Bogen 13, 18437 Stralsund

Anmeldung: Online-Terminvereinbarung

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Preis: 79,90 Euro

Ergebnis: innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen kann es bis zu maximal 36 Stunden dauern. Achtung: Das Labor liefert alle Ergebnisse in der Regel zwischen Montag bis Freitag. An Sonnabenden und Sonntagen erfolgt keinerlei Auswertung!

Private PCR-Tests auf Rügen

Corona-Testzentrum Bergen auf Rügen

Adresse: Calandstraße 4, 18528 Bergen auf Rügen

Anmeldung: Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 038 38 / 39 12 13 oder 038 34 / 8 19 30

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr

Preis: 133,16 Euro (Kassenpatient) bis 154,84 Euro (Privatversicherte)

Ergebnis: in circa 24 Stunden

Ihr Angebot ist nicht dabei? Dann schicken Sie uns gern Ihre Daten an online@ostsee-zeitung.de. Wir ergänzen diese dann gern.

Von Ann-Christin Schneider