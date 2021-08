Packende Ballwechsel im Sand des Grimmener Naturbades

Grimmen

Am Wochenende ging es beim traditionellen Quattro-Beach-Volleyball-Turnier im Grimmener Naturbad um den Pokal des Bürgermeisters. Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr ausfallen musste, meldeten sich zur Neuauflage vier Mannschaften an. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ und mit zwei Gewinnsätzen. Bei strahlendem Sonnenschein und böigem Wind entwickelte sich so über Stunden hinweg ein spannendes Turnier mit einem ausgeglichenen Starterfeld. Die bisschen besseren Händchen hatten am Ende die Spieler des Teams „HAB – Hallen und Anlagenbau Wusterhusen“. Sie gaben im gesamten Turnier lediglich einen Satz ab. Als Belohnung gab es den Pokal des Bürgermeister. Und dieser schaute auch im Naturbad vorbei und verfolgte den einen oder anderen spannenden Ballwechsel. „Solche Events tragen zur Belebung unseres Bades bei. Dies finde ich klasse und hoffe, dass dieses Turnier in den kommenden Jahren zu einer festen Größe wird“, sagt Marco Jahns. Spannung auch im Spiel um den zweiten Platz. Dort konnten sich die Nachwuchssportler des Jugendsportvereins Grimmen am Ende knapp gegen die Volkssportgruppe des JSV durchsetzen. Auf dem vierten Platz landete am Ende ein Mix-Team des austragenden Vereins. Im kommenden Jahr soll das Turnier im Naturschwimmbad wachsen. Darum wurde der Termin am Sonnabend bereits auf das letzte Augustwochenende 2022 festgesetzt.

Von Raik Mielke