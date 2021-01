Papenhagen

Eine feurige Debatte um Windräder und viel Leidenschaft zur Vorbereitung des Gemeindefestes, die im Virus erstickt wurde – die Hauptanliegen der Gemeinde Papenhagen in 2020 waren emotional. Es war ein „anstrengendes Jahr“, schreibt Bürgermeisterin Kerstin Rossberg in ihrem Jahresfazit. Das wird sich in den kommenden zwölf Monaten wohl ändern. Denn „es ist ruhiger geworden in Papenhagen“, bemerkt Gemeindearbeiter Christian Kussin.

Große Hoffnungen geplatzt

Wie überall kam in der 560-Seelen-Gemeinschaft nordwestlich von Grimmen das soziale Miteinander zum Erliegen. Besonders bitter für Papenhagen: Angesichts des 85-jährigen Bestehens der Feuerwehr sollten die Dörfer im Sommer zusammenkommen. „Wir hatten viel Aufwand in das Fest gesteckt und uns Großes erhofft, wollten einen schönen Tag erleben“, bedauert Rossberg den Ausfall des Events, das in dem ursprünglich geplanten Umfang nicht nachgeholt wird.

Wie der „Mini“-Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, ist offen. „Es ist immer noch schwierig, zu planen. Man hofft natürlich, dass die Pandemie-Situation – auch durch die Impfungen – besser wird. Aber man will sich nicht auf ein Datum festlegen“, sagt die Bürgermeisterin.

Corona hat auch den Job der Gemeindearbeiter Christian Kussin und Christian Nagel ständig durcheinandergewirbelt. „Wir stellten uns immer die Fragen: Darf ich jetzt einen Raum für eine Veranstaltung vergeben? Unter welchen Umständen? Und welche Regeln gelten gerade? Wie können wir überhaupt Gemeindevertretersitzungen stattfinden lassen?“, verdeutlicht Kussin.

Arbeiten erledigt

Die praktische Arbeit klappte dagegen größtenteils ohne Probleme. Die beiden Arbeiter sanierten Buswartehäuschen und errichteten den ersten Teil des Parkplatzes am Kindergarten Sievertshagen. Der zweite Abschnitt wird in Angriff genommen, sobald es grünes Licht vom Amt gibt. „Zu zweit konnten wir gut arbeiten und haben unsere Vorhaben im Großen und Ganzen geschafft“, bestätigt Kussin.

Der Parkplatz am Naturkindergarten in Sievertshagen entstand 2020 neu. Quelle: Almut Jaekel

Energie für 4000 Haushalte kommt, „Anwaltskrieg“ beendet

Reibungslos blieb es bei der Debatte um Windenergie „Made in Papenhagen“ dagegen nicht. Ende August diskutierten rund 100 Einwohner ein wohl letztes Mal über die geplanten Windräder im Gemeindegebiet. Nach jahrelangem Kampf stand im Anschluss fest: „Der ‚Anwaltskrieg‘ ist beendet. Die Diskussion war sehr konstruktiv. Letztlich bin ich zufrieden damit, dass die Einwohner unsere Argumente verstanden haben“, blickt Gemeindechefin Rossberg zurück.

Seit der anschließenden Stellungnahme aus Papenhagen zum Bauvorhaben des Konzerns RWE ist aber wenig passiert. Der Energieriese schreibt auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG, es seien noch „einzelne Punkte [...] zwischen RWE und der Gemeinde Papenhagen abzustimmen. Dieser Prozess wird bis mindestens zum Frühjahr 2021 andauern.“ Ebenso laufe die Prüfung des Naturschutzes im Zusammenhang mit der Genehmigung des Windparks noch. Daher gäbe es noch keine genaue Standortübersicht der Windkraftanlagen, die einmal Energie für etwa 4000 Haushalte erzeugen sollen.

Großprojekte dauern zwei, drei Jahre

Energie wird Papenhagen also auch 2021 beschäftigen, genau wie die Feuerwehr. Die Gemeinde ist in Erwartung eines neuen Fahrzeugs. Zudem sollen die Ausschreibungen zur Erneuerung des Feuerwehrgebäudes raus, damit 2022 die Arbeiten beginnen können. „Unsere nächsten größeren Projekte brauchen zwei, drei Jahre bis zur Fertigstellung“, fasst Rossberg zusammen.

So hat sie nicht nur Windkraft und Feuerwehr mittelfristig auf dem Schirm, sondern spart für ein neues Arbeitsfahrzeug für die Gemeindearbeiter. Kussin und Nagel sollen für ihre Tätigkeiten besseres Material bekommen. Denn das aktuelle Vehikel muss ständig in die Werkstatt.

Mit dem alten Multicar müssen die beiden aber noch die Sitzbank an der beliebten Spazier- und Radwegrunde entlang des Plattenweges an der Trebel aufstellen, eventuellen Winterdienst und Heckenschnitt erledigen. Schließlich, so drückt es Kussin aus, wächst das Gras weiter – mit oder ohne Corona.

Von Horst Schreiber