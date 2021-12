Papenhagen

Mit konstanten 106 Kilometern in der Stunde auf der Autobahn ist das neue Feuerwehrfahrzeug in der Gemeinde Papenhagen angekommen. Das sei mit dem Vorgängermodell nicht möglich gewesen, sagt Papenhagens Wehrführer Christian Kussin. Das alte Fahrzeug ist ein W50 aus dem Baujahr 1973, das nicht mehr immer verlässlich einsatzfähig war und jetzt nach einer Übergangszeit außer Dienst gestellt wird.

„1973 – in diesem Jahr habe ich meinen Führerschein gemacht“, sagt Harry Glawe, für die CDU im Landtag MV aktiv. Er hatte noch als Minister die Förderung für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) in die Wege geleitet und war jetzt bei der Ankunft des neuen Fahrzeugs in Papenhagen dabei. Rund 150 000 Euro kostet das hochmoderne Gefährt, nur 15 000 Euro kommen davon aus der Gemeinde.

Moderne Ausstattung lockt Nachwuchs

„Die Ausstattung ist super. Spurassistent, Tempomat – all so etwas gehöre dazu. „Und eine Standheizung. Die ist beispielsweise bei längeren Einsätzen und Brandwachen gut“, sagt Kussin. Neun Einsätze hatte die kleine Wehr in diesem Jahr bisher. Vom Brand über Einsätze in der Erntezeit und Baumsperren war alles dabei. Oft würden die 18 Aktiven außerdem gerufen, um die ebenfalls kleinen Wehren der Nachbargemeinden zu unterstützen.

„Unsere Feuerwehr wächst“, sagt Bürgermeisterin Kerstin Rossberg. „Das ist toll.“ Und, weil es Nachwuchs für die Wehr gebe, planen Bürgermeisterin und Wehrleitung, eine Kinder- und Jugendwehr zu gründen. Mit modernen Fahrzeugen und Geräten und den Zusammenhalt der Gemeinschaft könne man die jungen Leute motivieren“, sagt Kerstin Rossberg.

Was dafür aber vor allem fehlt, ist eine passende Räumlichkeit. Denn das jetzige Feuerwehrgebäude ist alt und zu klein. Rossberg: „Unser nächstes Projekt wird deshalb eine Feuerwehr.“ Vielleicht ist das Beste dann ein Multifunktionsgebäude, das auch für Begegnungen und Feiern in der Gemeinde genutzt werden kann“, regte Glawe an. So etwas fehle in Papenhagen.

Löschwasser fehlt

Ein weiteres Manko für die Feuerwehr nennt Rossberg außerdem: Es fehlt das Löschwasser. Löschwasserentnahmestellen sind rar. „Alte Teiche sind zum Teil versandet und gelten jetzt als Biotope, die wir aus Umweltgründen nicht einfach wieder herstellen dürfen“, erklärt Christian Kussin. Diskutiert werden nun Zisternen.

Von Almut Jaekel