Papenhagen

Sieben weitere Windräder könnten in Papenhagen schon im Jahr 2022 ans Netz gehen. Der Energiekonzern RWE möchte die 240 Meter großen Modelle auf den Feldern rund um die Kronhorster Trebel bauen. Einem Gebiet, das vor allem Hundebesitzern bekannt sein dürfte, da der Plattenweg derzeit ein beliebter Weg ist, um die Vierbeiner auszuführen.

Am Freitag informiert Bürgermeisterin Kerstin Rossberg die Anwohner der Gemeinde und legt die Fakten auf den Tisch. Sie möchte zunächst einmal die Stimmungslage der Anwohner aufnehmen. Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Bauamt in Franzburg sollen dazu noch fachliche Fragen beantworten. Die Bürgermeisterin nähert sich dem Windkraft-Thema realistisch: „Ich möchte klären, ob es sich überhaupt lohnt, rechtliche Schritte gegen diesen riesigen Energiekonzern einzuleiten. Lohnt es sich, dass die Gemeinde Geld in die Hand nimmt, das sie nicht hat, und vor Gericht zieht? Oder ist dieser Kampf von vornherein verloren?“

Anzeige

Bürgermeisterin hofft auf sachliche Diskussion

Kerstin Rossberg hofft, dass die Diskussionen nicht zu emotional werden. „Ich möchte auch nicht über die Politik diskutieren. Natürlich ist es doof, dass das Land über die Windeignungsgebiete entscheidet, ohne der Gemeinde und deren Anwohnern ein Mitspracherecht zu gewähren.“ Die sieben Windräder werden einen Abstand von etwa 1000 Metern zu den am dichtesten gelegenen Grundstücksgrenzen haben. „Es werden dann wohl die größten und modernsten Räder werden, die es derzeit auf dem Markt gibt.“ Etwa 240 Meter hoch werden sie sein, wenn eines der Rotorblätter senkrecht in den Himmel ragt. Eine beachtliche Höhe.

Weitere OZ+ Artikel

Stellungnahme zum Bauantrag beziehen

Die meisten von ihnen sollen auf landeseigenem Gebiet entstehen. Am 7. September müssen die Gemeindevertreter während ihrer Sitzung eine Stellungnahme zu dem Bauantrag des Investors abgeben. Kerstin Rossberg ist recht mulmig zumute, wenn sie an das beantragte Projekt denkt. „Das Thema Windenergie zieht sich seit vielen Jahren durch die Gemeinde Papenhagen. Ich bin seit dem vergangenen Jahr die Bürgermeisterin und damit eigentlich nur noch das letzte Glied in dieser Kette.“

Viele Jahre voller Protest

Bereits im Jahr 2015 gab es große Einwände gegen geplante Windräder. Die Entfernung zu Schönenwalde sei zu gering, hieß es damals. 2010 hatten die Papenhagener eigentlich gehofft, dass Windkraftpläne für ihren Bereich vom Tisch seien. 20 000 Euro hatte die Gemeinde damals für zwei Umweltgutachten bezahlt. Kranichreviere, Kiebitz-Brutpaare, Schreiadler, Mäusebussarde und die seltene Mopsfledermaus, die auf der roten Liste gefährdeter Arten steht, waren damals entdeckt worden. Doch nur noch Schreiadler und Schwarzstörche galten als schützenswert.

Die damalige Bürgermeisterin Ilona Kindler zeigte sich entsetzt, dass solche Gutachten nicht vor dem Bau der Anlagen schützen konnten. In einer Unterschriftensammlung äußerten sich damals 90 Prozent der Anwohner, gegen die Räder zu sein. Protestplakate wurden an den Grundstücken aufgehängt. Ob das immer noch so ist, wird am kommenden Freitag ans Licht kommen.

Wittenhagen hatte lange vor Gericht gekämpft

In der benachbarten Gemeinde Wittenhagen zeigt sich Bürgermeister Frederic Beeskow enttäuscht über die Pläne des Energie-Riesen. „Nachdem wir so hart gegen die Windräder in unserer Gemeinde gekämpft haben, sollen diese nun noch höher und gewaltiger werden.“ Die Gemeinde hatte lange vor Gericht gegen den Bau in Glashagen geklagt.

„Letztlich sind die Räder zwar ans Netz gegangen, aber wir konnten mit unserem grünen Gewerbegebiet zumindest noch etwas Positives für die Gemeinde gewinnen. RWE ist leider nicht so regional verwurzelt wie unser Investor Carlo Schmidt aus Warnemünde.“

Von Carolin Riemer