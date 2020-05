Parkfest in Grimmen fällt wegen Corona aus – aber die Verwaltung öffnet wieder

Grimmen

Überraschend ist die Nachricht leider nicht, die nun aus dem Rathaus Grimmen kommt: Auch das beliebte Parkfest fällt in diesem Jahr den strengen Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie zum Opfer. In der jüngsten Corona-Landesverordnung sind zwar erste Lockerungen für den Veranstaltungssektor beschrieben, aber auch Obergrenzen für Großveranstaltungen benannt worden. Damit kann das Freiluftfest nicht stattfinden.

In der Verordnung ist klar formuliert, dass bis zum 31. August 2020, unabhängig von der Teilnehmerzahl, Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes verboten sind.

Organisatoren konzentrieren sich auf das zweite Halbjahr

Jetzt konzentriert sich die Stadt Grimmen ausschließlich auf die Veranstaltungsplanung für das zweite Halbjahr 2020. Für einige Events konnten bereits Ersatztermine in den Monaten September und Oktober vereinbart werden. Allerdings unter Vorbehalt, wie Kulturhausleiter Morten Kabisch sagt, da letztendlich das Land entscheidet, welche Veranstaltungen, zu welchen Bedingungen durchgeführt werden. Und das geschehe erst nach der Sommerpause.

Regeln zum Besuch in der Verwaltung

Wie schwierig das „Wiederhochfahren“ nach den wochenlangen Schließungen ist, erleben gegenwärtig auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die Verwaltung ist jetzt wieder komplett und will noch in diesem Monat in allen Bereichen Sprechzeiten anbieten. Dafür müssen allerdings noch einige organisatorische Hürden genommen werden. So ist es beispielsweise erforderlich, die Sprechzeiten vorher telefonisch zu vereinbaren. Es sind nur Einzelabfertigungen (mit Mund- und Nasenschutz sowie 1,5 Meter Mindestabstand) möglich und das auch nur für vorher vereinbarte Termine. Ohne Termin kein Vorsprechen!

Die persönlichen Gespräche mit den jeweils zuständigen Mitarbeitern (zum Beispiel aus der Sozialbehörde, dem Ordnungsamt und dem Einwohnermeldeamt) finden dann in einem separaten Bereich statt. Termine müssen dringend pünktlich eingehalten werden – nicht eher und nicht später. Eine Anmeldung über den postalischen Weg, oder per E-Mail ist ebenfalls möglich. Diese Kommunikationsformen hätten in den zurückliegenden Wochen sehr gut funktioniert, berichten die Mitarbeiter aus dem Rathaus. Dafür und für das entgegengebrachte Verständnis möchte sich die Stadtverwaltung an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Die Anmeldungen können ab sofort erfolgen.

Museum und Wasserturm ab kommender Woche geöffnet

Inzwischen ist in Grimmen auch die Reaktivierung des Schulbetriebes problemlos angelaufen (die OZ berichtete). Als Nächstes sollen nun auch das Heimatmuseum und der Wasserturm folgen. Für beide Einrichtungen wird gegenwärtig ein Konzept erarbeitet. Die Wiedereröffnung erfolgt dann in der kommenden Woche.

Das ist ab September in Grimmen los Für verlegte Veranstaltungen im Kulturhaus, behalten bereits gekaufte Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Folgende Termine sind für die Monate September, Oktober und Anfang November geplant: September 5. September: Schautanzgala; 12./13. September: Krammarkt; 26. September: Schlager Hitparade mit Sascha Heyna, Heintje, Vincent Gross, Daniela Alfinito u.a. Oktober 3. Oktober: „50 Jahre Kulturhaus“ Festveranstaltung mit dem JBO & „Muck“ u.a.; 4. Oktober „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross, Bernhard Brink, Die Mayrhofner, Anna-Carina Woitschack und dem Sommerhitkönig Robin Leon; 10. Oktober: Grimmener Bier- und Schlachtefest; 17. Oktober: Radio B 2 Schlagerparty; 24.Oktober: Erntefest; 31.Oktober: Festival der Travestie mit Maria Crohn November 7. November: Herzaktionstag DRK Krankenhaus; 14. November: PS-Party

Naturbad möchte zum Ferienbeginn öffnen

Parallel dazu laufen auch Vorbereitungen zur Eröffnung des Freibades. Dafür gibt es höhere Sicherheitsauflagen einzuhalten, die aktuell mit dem Landkreis diskutiert werden. Außerdem muss die Bereitschaft des DRK vorliegen, den Wachdienst unter diesen erschwerten Bedingungen durchzuführen. Das Naturbad soll zum Ferienbeginn seine Pforten öffnen.

Wenn alles nach Plan läuft, öffnet das Naturbad Grimmen pünktlich zum Beginn der Sommerferien. Quelle: Archiv

Von Thorsten Erdmann