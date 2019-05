Griebenow

Ein zünftiges Parkfest mit heimeligem Sommermarkt und einer Schlagerparty am Abend wird am 1. Juni in Griebenow gefeiert. Dazu laden der Schlossverein sowie die Feuerwehrkameradschaft des Ortes ein.

Den Gästen wollen die Organisatoren einen Markt präsentieren, der mit Pflanzen, Deko, Schmuck und Handwerkskunst eine breite Angebotspalette bietet. Wie Doreen Förster mitteilt, sind noch ein paar wenige Stellflächen für Händler auf dem Areal vor dem Schloss frei.

Los geht das Parkfest um 10 Uhr. Die Gäste können sich auf mehrere Programmpunkte, unter anderem gestaltet von Schülern der Grundschule Süderholz, und eine Tombola freuen. Für Spaß und Unterhaltung der jungen Gäste sorgen bis 17 Uhr unter anderem der Angelverein am Schlossparkteich, die Kameraden des Löschzuges Süderholz sowie eine Bastelstraße. Den Höhepunkt des Festes dürfte den Lütten Holger Pautz bescheren, wenn er mit seinem Clown-Bus vorfährt. Hollino, der Kinder-Clown und Zauberkünstler wird in seiner Mitmach-Show ganz sicher die Herzen sowohl der kleinen als auch großen Zuschauer im Sturm erobern.

Hinter dem DJ-Pult und auch per Live-Performance gibt dann ab 20 Uhr Torsten Dittmann die Gassenhauer der bekanntesten Schlagerkünstler auf die Ohren. Schlechtes Wetter müssen übrigens weder die Gäste des Parkfestes noch der Schlagerparty fürchten. Sollte es Petrus mit ihnen nicht gut meinen, sorgen zwei große Festzelte für – zumindest von oben – trockene Feiern.

Anmeldung Händler und Reservierung Karten für die Schlagerparty: telefonisch unter 038332 / 80346 oder per E-Mail an info@schloss-griebenow.de

Anja Krüger