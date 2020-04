Parkplatz in Grimmener Innenstadt wird ab Montag zur Baustelle

Grimmen

Am kommenden Montag, dem 4. Mai, beginnen die Bauarbeiten auf dem Parkplatz in der Buddeliner Straße in Grimmen. Die Stadt lässt den Parkplatz mitten in der Innenstadt komplett neu gestalten. Investitionskosten: rund 570 000 Euro.

Rund 50 befestigte Stellplätze entstehen

„Finanziert wird das Vorhaben mit Städtebaufördermitteln, Sonderbedarfszuwendungen des Landes und Eigenmitteln der Stadt“, berichtet Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner. Entstehen werden rund 50 Stellflächen – inklusive Behindertenparkplätze. „Zudem werden die Grundstücke, die über die Fläche erschlossen sind, eine Zufahrt erhalten“, berichtet sie. Und auch beleuchtet soll der Parkplatz später sein.

Bislang haben lediglich schon teilweise zerbrochene Betonplatten und festgefahrener Schotter als Parkplatzuntergrund gedient. Das soll bis August, so rechnet man derzeit seitens der Stadtverwaltung, Geschichte sein. Ausführen werden die Arbeiten, zu denen auch das Verlegen von Anschlüssen gehört, die Mitarbeiter der Grimmener Firma RESD.

Fläche ab Montag gar nicht oder nur eingeschränkt befahrbar

„Die Fläche wird in den kommenden Wochen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sein – auch nicht als Zufahrt für die Anwohner. Sie sind bereits informiert worden. Wir werden aber auch eine entsprechende Beschilderung aufstellen“, informiert Heike Hübner.

Wer einen Parkplatz in Innenstadtnähe braucht, dem stehen übrigens ausreichend Stellflächen auf dem Parkplatz in der Stralsunder Straße und auch auf jenem in der Friedrichstraße am Schwanenteich zur Verfügung. Beide Parkplätze sind kostenlos nutzbar.

Von Anja Krüger